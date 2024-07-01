Авиакомпания S7 выступила против создания фонда реконструкции аэродромов

02 июля 2024 в 03:10 Размер текста - 17 +

Создание нового фонда может привести к подорожанию билетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Авиакомпания S7 Airlines не поддержала идею создания нового фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиаперевозчика. Это может привести к увеличению стоимости авиабилетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «S7 Airlines не поддерживает предложенную инициативу (создания нового фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиаперевозчика — прим. URA.RU). <…> В тех аэропортах, где проекты уже осуществлены, стоимость обслуживания рейса в ряде случаев увеличилась вдвое», — слова пресс-службы компании передает РБК. По данным авиакомпании, с ноября 2022 года аэронавигационные сборы выросли на 76%. Уточняется, что дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов. Министерство транспорта РФ планировало ввести для авиакомпаний сбор. Это нужно на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Уточняется, что ведомство уже занялось проработкой идеи. Пока сумма сбора не определена, однако в авиакомпаниях полагают, что она может достигнуть 300 рублей с человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиакомпания S7 Airlines не поддержала идею создания нового фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиаперевозчика. Это может привести к увеличению стоимости авиабилетов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «S7 Airlines не поддерживает предложенную инициативу (создания нового фонда реконструкции аэродромов за счет сборов с авиаперевозчика — прим. URA.RU). <…> В тех аэропортах, где проекты уже осуществлены, стоимость обслуживания рейса в ряде случаев увеличилась вдвое», — слова пресс-службы компании передает РБК. По данным авиакомпании, с ноября 2022 года аэронавигационные сборы выросли на 76%. Уточняется, что дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов. Министерство транспорта РФ планировало ввести для авиакомпаний сбор. Это нужно на случай банкротства или экстренных отмен рейсов. Уточняется, что ведомство уже занялось проработкой идеи. Пока сумма сбора не определена, однако в авиакомпаниях полагают, что она может достигнуть 300 рублей с человека.