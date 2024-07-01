01 июля 2024

Акции двух компаний олигарха Коломойского* передали в доход России

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Руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю - главный судебный пристав Пермского края. Пермь, флаг рф, триколор, флаг россии, флаг Федеральной службы судебных приставов
Решение о конфискации принято на основании обвинений в экстремистской деятельности Фото:

Федеральная служба судебных приставов России изъяла акции двух компаний и 503 объекта недвижимости, принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их передали в доход государства, сообщает директор ФССП РФ Дмитрий Аристов.

«В доход государства переданы акции ООО 'Южгазэнерджи' и ООО 'Кейтеринг-ЮГ', а акже 503 объекта недвижимости должников по делу в отношении Игоря Коломойского* и других лиц», — заявил Аристов, передают РИА Новости. Решение о конфискации активов Коломойского* было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи на основании обвинений в экстремистской деятельности и финансировании ВСУ.

Ранее Коломойского обвинили в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко. Следствие полагает, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката.

*Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов

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Федеральная служба судебных приставов России изъяла акции двух компаний и 503 объекта недвижимости, принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их передали в доход государства, сообщает директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. «В доход государства переданы акции ООО 'Южгазэнерджи' и ООО 'Кейтеринг-ЮГ', а акже 503 объекта недвижимости должников по делу в отношении Игоря Коломойского* и других лиц», — заявил Аристов, передают РИА Новости. Решение о конфискации активов Коломойского* было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи на основании обвинений в экстремистской деятельности и финансировании ВСУ. Ранее Коломойского обвинили в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко. Следствие полагает, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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