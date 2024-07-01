Акции двух компаний олигарха Коломойского* передали в доход России

02 июля 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Решение о конфискации принято на основании обвинений в экстремистской деятельности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Федеральная служба судебных приставов России изъяла акции двух компаний и 503 объекта недвижимости, принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их передали в доход государства, сообщает директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. «В доход государства переданы акции ООО 'Южгазэнерджи' и ООО 'Кейтеринг-ЮГ', а акже 503 объекта недвижимости должников по делу в отношении Игоря Коломойского* и других лиц», — заявил Аристов, передают РИА Новости. Решение о конфискации активов Коломойского* было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи на основании обвинений в экстремистской деятельности и финансировании ВСУ. Ранее Коломойского обвинили в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко. Следствие полагает, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба судебных приставов России изъяла акции двух компаний и 503 объекта недвижимости, принадлежащие украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Их передали в доход государства, сообщает директор ФССП РФ Дмитрий Аристов. «В доход государства переданы акции ООО 'Южгазэнерджи' и ООО 'Кейтеринг-ЮГ', а акже 503 объекта недвижимости должников по делу в отношении Игоря Коломойского* и других лиц», — заявил Аристов, передают РИА Новости. Решение о конфискации активов Коломойского* было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи на основании обвинений в экстремистской деятельности и финансировании ВСУ. Ранее Коломойского обвинили в организации покушения на убийство адвоката Сергея Карпенко. Следствие полагает, что в августе 2003 года в центре Феодосии четверо мужчин жестоко избили и ранили ножом адвоката. *Игорь Коломойский внесен в российский реестр террористов и экстремистов