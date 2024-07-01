В России хотят разрешить регистрацию в гостиницах по военному билету и правам

В России рассматривается возможность регистрации в гостиницах по военному билету и водительским правам. Это предложение, внесенное вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, получило поддержку Минэкономразвития.
«…Минэкономразвития разработан и 27 апреля 2024 года внесен в правительство РФ проект постановления, предусматривающий расширение перечня документов, по которым допускается заселение потребителей в гостиницу, в частности по документам, удостоверяющим личность военнослужащего, загранпаспорту, водительскому удостоверению», — передает газета «Известия».
При этом отмечается, что идея использования пенсионного удостоверения в электронном формате и пластиковой карты для этой цели не нашла поддержки в министерстве из-за невозможности осуществления регистрационного учета и несоответствия требованиям к документам, удостоверяющим личность. Борис Чернышов подчеркнул необходимость смягчения правил заселения в гостиницы, отметив, что в правительстве понимают это и поддерживают идею.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила использовать материнский капитал на оздоровление детей в лагерях и санаториях. По ее мнению, это позволит улучшить здоровье детей и поддержать многодетные семьи.
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