01 июля 2024

В России хотят разрешить регистрацию в гостиницах по военному билету и правам

© Служба новостей «URA.RU»
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В правительстве поддержали идею о регистрации в гостиницах по военному билету и правам
В правительстве поддержали идею о регистрации в гостиницах по военному билету и правам Фото:

В России рассматривается возможность регистрации в гостиницах по военному билету и водительским правам. Это предложение, внесенное вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, получило поддержку Минэкономразвития.

«…Минэкономразвития разработан и 27 апреля 2024 года внесен в правительство РФ проект постановления, предусматривающий расширение перечня документов, по которым допускается заселение потребителей в гостиницу, в частности по документам, удостоверяющим личность военнослужащего, загранпаспорту, водительскому удостоверению», — передает газета «Известия».

При этом отмечается, что идея использования пенсионного удостоверения в электронном формате и пластиковой карты для этой цели не нашла поддержки в министерстве из-за невозможности осуществления регистрационного учета и несоответствия требованиям к документам, удостоверяющим личность. Борис Чернышов подчеркнул необходимость смягчения правил заселения в гостиницы, отметив, что в правительстве понимают это и поддерживают идею.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила использовать материнский капитал на оздоровление детей в лагерях и санаториях. По ее мнению, это позволит улучшить здоровье детей и поддержать многодетные семьи.

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В России рассматривается возможность регистрации в гостиницах по военному билету и водительским правам. Это предложение, внесенное вице-спикером Госдумы Борисом Чернышовым, получило поддержку Минэкономразвития. «…Минэкономразвития разработан и 27 апреля 2024 года внесен в правительство РФ проект постановления, предусматривающий расширение перечня документов, по которым допускается заселение потребителей в гостиницу, в частности по документам, удостоверяющим личность военнослужащего, загранпаспорту, водительскому удостоверению», — передает газета «Известия». При этом отмечается, что идея использования пенсионного удостоверения в электронном формате и пластиковой карты для этой цели не нашла поддержки в министерстве из-за невозможности осуществления регистрационного учета и несоответствия требованиям к документам, удостоверяющим личность. Борис Чернышов подчеркнул необходимость смягчения правил заселения в гостиницы, отметив, что в правительстве понимают это и поддерживают идею. Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила использовать материнский капитал на оздоровление детей в лагерях и санаториях. По ее мнению, это позволит улучшить здоровье детей и поддержать многодетные семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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