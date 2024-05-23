В РФ хотят разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, детский лагерь маяк
Возможность отдыха в лагерях за счет средств маткапитала улучшит здоровье ребенка Фото:

В России предложили использовать средства маткапитала для оздоровления детей в лагерях. С такой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.

«Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала. Для этого предоставить семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — цитирует ТАСС письмо Яны Лантратовой вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Лантратова отмечает, что возможность ежегодного отдыха в санаториях и лагерях за счет средств маткапитала может значительно улучшить здоровье ребенка. При этом инициатива призвана поддержать многодетных родителей, которые будут иметь возможность восстановиться.

Программу материнского капитала в России намерены продлить до конца десятилетия. Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка, не дожидаясь его трехлетия. В России в 2024 году размер материнского капитала за первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата выросла до 834 тысяч рублей.

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В России предложили использовать средства маткапитала для оздоровления детей в лагерях. С такой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова. «Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала. Для этого предоставить семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — цитирует ТАСС письмо Яны Лантратовой вице-премьеру Татьяне Голиковой. Лантратова отмечает, что возможность ежегодного отдыха в санаториях и лагерях за счет средств маткапитала может значительно улучшить здоровье ребенка. При этом инициатива призвана поддержать многодетных родителей, которые будут иметь возможность восстановиться. Программу материнского капитала в России намерены продлить до конца десятилетия. Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка, не дожидаясь его трехлетия. В России в 2024 году размер материнского капитала за первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата выросла до 834 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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