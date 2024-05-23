В РФ хотят разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря

23 мая 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

Возможность отдыха в лагерях за счет средств маткапитала улучшит здоровье ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предложили использовать средства маткапитала для оздоровления детей в лагерях. С такой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова. «Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала. Для этого предоставить семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — цитирует ТАСС письмо Яны Лантратовой вице-премьеру Татьяне Голиковой. Лантратова отмечает, что возможность ежегодного отдыха в санаториях и лагерях за счет средств маткапитала может значительно улучшить здоровье ребенка. При этом инициатива призвана поддержать многодетных родителей, которые будут иметь возможность восстановиться. Программу материнского капитала в России намерены продлить до конца десятилетия. Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка, не дожидаясь его трехлетия. В России в 2024 году размер материнского капитала за первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата выросла до 834 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предложили использовать средства маткапитала для оздоровления детей в лагерях. С такой инициативой выступила первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова. «Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала. Для этого предоставить семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — цитирует ТАСС письмо Яны Лантратовой вице-премьеру Татьяне Голиковой. Лантратова отмечает, что возможность ежегодного отдыха в санаториях и лагерях за счет средств маткапитала может значительно улучшить здоровье ребенка. При этом инициатива призвана поддержать многодетных родителей, которые будут иметь возможность восстановиться. Программу материнского капитала в России намерены продлить до конца десятилетия. Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий распоряжаться материнским капиталом на улучшение жилищных условий сразу после рождения или усыновления ребенка, не дожидаясь его трехлетия. В России в 2024 году размер материнского капитала за первого ребенка составляет 630,4 тысячи рублей, за последующих детей выплата выросла до 834 тысяч рублей.