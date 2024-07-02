«Познакомил с родителями»: Егор Крид отреагировал на слухи о романе с Загитовой

Егор Крид опроверг слухи о романе с Загитовой после совместных фотографий

Совместные фото Егора Крида и Алины Загитовой появились в соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский певец Егор Крид опроверг информацию о романе с фигуристкой Алиной Загитовой. Так он отреагировал на слухи об их возможных отношениях, вызванные совместными фотографиями на дне рождения певца.

«Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен. Познакомил ее со своими родителям на моем дне рождении. Она просто была в VIP-ложе — там же, где были они. Она суперклассная девочка», — цитирует Егора Крида издание Super. Слухи возникли после того, как Алина Загитова посетила вечеринку в честь дня рождения Крида, где была замечена в компании певца и его семьи.

Ранее Крид обратился со сцены к своим бывшим возлюбленным. Он посетовал на то, что хотел стать молодым отцом, но ему так и предоставилась такая возможность.