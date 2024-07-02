Предстоящий саммит НАТО должен передать убедительное послание всему миру. Эксперты американского аналитического центра Council of Foreign Relations (CFR) отмечают, что президент России Владимир Путин будет являться особой фигурой в повестке дня саммита.
«Саммит НАТО будет нести некое убедительное послание. Путин является особой целью дополнительных пунктов повестки дня совещания на высшем уровне», — заявили эксперты CFR. Там добавили, что администрация президента США Джо Байдена и их союзники в НАТО готовятся к саммиту в Вашингтоне с 9 по 11 июля как к важному событию.
Подготовка фокусируется на трех ключевых аспектах: ответ на недовольство Украины из-за отсутствия приглашения вступить в НАТО на прошлогоднем саммите, критика республиканцев в Конгрессе по поводу расходов на оборону и действия Владимира Путина после неудавшегося контрнаступления ВСУ, заключили в аналитическом центре.
Саммит НАТО, посвященный 75-летию Североатлантического договора, пройдет 9-11 июля 2024 года с участием 30 государств-партнеров. Будет обсуждаться новая поддержка для Киева и возможности интеграции Украины в НАТО, передает Life. Канцлер ФРГ Олаф Шольц при этом заявил, что киевской власти не следует ожидать вступления в Альянс в течение ближайших 30 лет.
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