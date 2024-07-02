Правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита

02 июля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Кабмин запретил банкам повышать кредитный лимит в одностороннем порядке Фото: Роман Наумов © URA.RU Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий банкам повышать размер кредита. Об этом говорится в отзыве кабмина. «Правительство поддержало законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам», — передает содержание отзыва ТАСС. Отмечается, что кабмин предложил доработать документ с учетом некоторых замечаний. Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Он предполагает введение запрета на включение в договор о займе условий, позволяющих банкам увеличивать размер кредита без заключения нового договора с клиентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий банкам повышать размер кредита. Об этом говорится в отзыве кабмина. «Правительство поддержало законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам», — передает содержание отзыва ТАСС. Отмечается, что кабмин предложил доработать документ с учетом некоторых замечаний. Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Он предполагает введение запрета на включение в договор о займе условий, позволяющих банкам увеличивать размер кредита без заключения нового договора с клиентом.