Правительство РФ запретило банкам самостоятельно повышать размер кредита

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Виды Москвы, Красной площади, уличная фотография и МГУ. 21 марта 2024. Москва, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации, белый дом москва
Кабмин запретил банкам повышать кредитный лимит в одностороннем порядке Фото:

Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий банкам повышать размер кредита. Об этом говорится в отзыве кабмина.

«Правительство поддержало законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам», — передает содержание отзыва ТАСС. Отмечается, что кабмин предложил доработать документ с учетом некоторых замечаний.

Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Он предполагает введение запрета на включение в договор о займе условий, позволяющих банкам увеличивать размер кредита без заключения нового договора с клиентом.

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Правительство РФ поддержало законопроект, запрещающий банкам повышать размер кредита. Об этом говорится в отзыве кабмина. «Правительство поддержало законопроект, запрещающий банкам в одностороннем порядке повышать размер кредита, в том числе лимит по кредитным картам», — передает содержание отзыва ТАСС. Отмечается, что кабмин предложил доработать документ с учетом некоторых замечаний. Законопроект был инициирован сенатором Айратом Гибатдиновым. Он предполагает введение запрета на включение в договор о займе условий, позволяющих банкам увеличивать размер кредита без заключения нового договора с клиентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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