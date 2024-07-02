Экономист объяснила, как взять ипотеку без первоначального взноса

Экономист Савчина: вторая квартира в собственности поможет выгодно взять ипотеку

02 июля 2024 в 10:25 Размер текста - 17 +

Вторую квартиру можно использовать в качестве залога, заявила Оксана Савчина Фото: Размик Закарян © URA.RU Получить ипотеку без первоначального взноса возможно в случае, если у заемщика или его родственников есть в собственности другая квартира. Тогда она может быть использована в качестве залога по ипотечному кредиту. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина. «Получить ипотеку без первоначального взноса возможно, если у заемщика или у его родственников, например, родителей, есть другая квартира в собственности. Тогда она может выступить залогом по ипотечному кредиту», — передает слова Савчиной агентство «Прайм». При этом она отметила, что есть и ограничения. Максимальная сумма кредита не может превышать 100 миллионов рублей, при этом размер кредита не должен быть более 80% от стоимости залоговой квартиры. Еще один вариант — использование материнского капитала в качестве первоначального взноса. Но полностью обойтись без первоначального взноса все равно не получится: либо придется использовать материнский капитал, либо отдать в залог имеющуюся недвижимость. Эксперт отмечает, что чем выше первоначальный взнос, тем больше вероятность одобрения кредита и ниже процентная ставка. Это в свою очередь означает меньшую переплату и более выгодное приобретение недвижимости, заключила Савчина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Получить ипотеку без первоначального взноса возможно в случае, если у заемщика или его родственников есть в собственности другая квартира. Тогда она может быть использована в качестве залога по ипотечному кредиту. Об этом рассказала доцент экономического факультета РУДН Оксана Савчина. «Получить ипотеку без первоначального взноса возможно, если у заемщика или у его родственников, например, родителей, есть другая квартира в собственности. Тогда она может выступить залогом по ипотечному кредиту», — передает слова Савчиной агентство «Прайм». При этом она отметила, что есть и ограничения. Максимальная сумма кредита не может превышать 100 миллионов рублей, при этом размер кредита не должен быть более 80% от стоимости залоговой квартиры. Еще один вариант — использование материнского капитала в качестве первоначального взноса. Но полностью обойтись без первоначального взноса все равно не получится: либо придется использовать материнский капитал, либо отдать в залог имеющуюся недвижимость. Эксперт отмечает, что чем выше первоначальный взнос, тем больше вероятность одобрения кредита и ниже процентная ставка. Это в свою очередь означает меньшую переплату и более выгодное приобретение недвижимости, заключила Савчина.