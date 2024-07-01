01 июля 2024

Челябинские бойцы увернулись от дрона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , поле, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Один из дронов лишь задел группу бойцов Фото:
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В результате атаки вражеского FPV-дрона ранения получили штурмовики. Они смогли увернуться от двух беспилотников, но третий их задел. Об этом сообщил один из бойцов, передает URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий.

«От двух дронов увернулся, третий задел. Ничего, наши победят. Сейчас доковыляем до медиков. Дай Бог», — передал боец с позывным «Турист» в своем видеообращении.

Сообщается, что штурмовики продолжают удерживать позиции, несмотря на полученные ранения. В настоящее время идет сбор средств на приобретение РЭБ-систем и детекторов дронов для обеспечения безопасности южноуральских бойцов.

Ранее URA.RU сообщало, что на службе в южноуральском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота, щенок, которых спасли бойцы. Нота обучается оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже показывает хорошие результаты.

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В результате атаки вражеского FPV-дрона ранения получили штурмовики. Они смогли увернуться от двух беспилотников, но третий их задел. Об этом сообщил один из бойцов, передает URA.RU руководитель регисполкома «Народного Фронта» Денис Рыжий. «От двух дронов увернулся, третий задел. Ничего, наши победят. Сейчас доковыляем до медиков. Дай Бог», — передал боец с позывным «Турист» в своем видеообращении. Сообщается, что штурмовики продолжают удерживать позиции, несмотря на полученные ранения. В настоящее время идет сбор средств на приобретение РЭБ-систем и детекторов дронов для обеспечения безопасности южноуральских бойцов. Ранее URA.RU сообщало, что на службе в южноуральском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота, щенок, которых спасли бойцы. Нота обучается оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже показывает хорошие результаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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