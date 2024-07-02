Суд засекретил заседания об изъятии земли у экс-владельца ЧЭМК Антипова

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Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, наказание, преступление, папка, суд
Дальнейшее разбирательство будет проходить за закрытыми дверями Фото:
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Заседания по изъятии земельных участков у экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова в Арбитражном суде Челябинской области будут проходить в закрытом режиме. Такое решение принял суд 2 июля.

«Судом завершена подготовка дела к судебному разбирательству, судебное заседание по делу назначено на 29 июля 2024 года. Со следующего судебного заседания суд перешел к разбирательству дела в закрытом судебном заседании», — сообщает пресс-служба суда. Суд также отказал компании «Эталон» семьи Антиповых в передаче дела из арбитража в суд общей юрисдикции.

В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки.

Поскольку бизнес семьи Антиповых изначально был совместным с семьей Александра Аристова, последнюю также затронул процесс национализации. Оставшийся за Аристовыми агрохолдинг «Ариант» также перевели в собственность государства. Часть недвижимости, которую сейчас изымает ФССП у Антипова, до сих пор находится в совместной собственности.

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Заседания по изъятии земельных участков у экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова в Арбитражном суде Челябинской области будут проходить в закрытом режиме. Такое решение принял суд 2 июля. «Судом завершена подготовка дела к судебному разбирательству, судебное заседание по делу назначено на 29 июля 2024 года. Со следующего судебного заседания суд перешел к разбирательству дела в закрытом судебном заседании», — сообщает пресс-служба суда. Суд также отказал компании «Эталон» семьи Антиповых в передаче дела из арбитража в суд общей юрисдикции. В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Поскольку бизнес семьи Антиповых изначально был совместным с семьей Александра Аристова, последнюю также затронул процесс национализации. Оставшийся за Аристовыми агрохолдинг «Ариант» также перевели в собственность государства. Часть недвижимости, которую сейчас изымает ФССП у Антипова, до сих пор находится в совместной собственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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