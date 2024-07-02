Суд засекретил заседания об изъятии земли у экс-владельца ЧЭМК Антипова

02 июля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Дальнейшее разбирательство будет проходить за закрытыми дверями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Заседания по изъятии земельных участков у экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова в Арбитражном суде Челябинской области будут проходить в закрытом режиме. Такое решение принял суд 2 июля. «Судом завершена подготовка дела к судебному разбирательству, судебное заседание по делу назначено на 29 июля 2024 года. Со следующего судебного заседания суд перешел к разбирательству дела в закрытом судебном заседании», — сообщает пресс-служба суда. Суд также отказал компании «Эталон» семьи Антиповых в передаче дела из арбитража в суд общей юрисдикции. В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Поскольку бизнес семьи Антиповых изначально был совместным с семьей Александра Аристова, последнюю также затронул процесс национализации. Оставшийся за Аристовыми агрохолдинг «Ариант» также перевели в собственность государства. Часть недвижимости, которую сейчас изымает ФССП у Антипова, до сих пор находится в совместной собственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заседания по изъятии земельных участков у экс-владельца ЧЭМК Юрия Антипова в Арбитражном суде Челябинской области будут проходить в закрытом режиме. Такое решение принял суд 2 июля. «Судом завершена подготовка дела к судебному разбирательству, судебное заседание по делу назначено на 29 июля 2024 года. Со следующего судебного заседания суд перешел к разбирательству дела в закрытом судебном заседании», — сообщает пресс-служба суда. Суд также отказал компании «Эталон» семьи Антиповых в передаче дела из арбитража в суд общей юрисдикции. В мае Антипов обратился в суд с намерением приостановить национализацию ЧЭМК, которую генпрокуратура инициировала 26 февраля. Надзорное ведомство считает, что комбинат и иные входящие в группу ЧЭМК предприятия были приватизирован незаконно. В свердловском суде с семьи Антипова пытаются взыскать 25,8 млрд рублей, а в конце мая ФССП в челябинском областном арбитраже потребовала обратить взыскание на принадлежащие бывшему хозяину ЧЭМК земельные участки. Поскольку бизнес семьи Антиповых изначально был совместным с семьей Александра Аристова, последнюю также затронул процесс национализации. Оставшийся за Аристовыми агрохолдинг «Ариант» также перевели в собственность государства. Часть недвижимости, которую сейчас изымает ФССП у Антипова, до сих пор находится в совместной собственности.