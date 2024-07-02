Алаудинов спрогнозировал окончание спецоперации в нынешнем году

Алаудинов: СВО окончится в 2024 году, и Киев понимает это

02 июля 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Алаудинов уверен, что победа в СВО близка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Специальная военная операция окончится уже в 2024 году. Такой прогноз сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что в Киеве прекрасно знают об этом. «Больше чем уверен, что осенью мы закончим спецоперацию И наш враг тоже знает об этом», — сказал генерал-майор Алаудинов в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что в Киеве осознают близкое окончание СВО. Поэтому, по словам Алаудинова, первая леди Украины Елена Зеленская бросилась тратить «заработанное на войне». Ранее французский портал сообщил, что Зеленская купила люксовый автомобиль Bugatti Turbillon. Она оформила предзаказ почти на 4,5 миллиона евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальная военная операция окончится уже в 2024 году. Такой прогноз сделал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Он подчеркнул, что в Киеве прекрасно знают об этом. «Больше чем уверен, что осенью мы закончим спецоперацию И наш враг тоже знает об этом», — сказал генерал-майор Алаудинов в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что в Киеве осознают близкое окончание СВО. Поэтому, по словам Алаудинова, первая леди Украины Елена Зеленская бросилась тратить «заработанное на войне». Ранее французский портал сообщил, что Зеленская купила люксовый автомобиль Bugatti Turbillon. Она оформила предзаказ почти на 4,5 миллиона евро.