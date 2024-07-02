Политолог Суздальцев: добиться мира на Украине для Орбана — сильный ход

02 июля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля посетил Киев, чтобы договориться о переговорах по СВО, считает политолог Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может начать активные посреднические действия между Киевом и Москвой для заключения мира. Об этом URA.RU сообщил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его мнению, для Орбана добиться решения конфликта на Украине было бы очень сильным ходом. Новость по теме Орбан впервые с начала СВО прибыл в Киев: цель прибытия, отношение Орбана к России «Добиться мира на Украине для Орбана было бы очень сильным ходом. Это бы поставило Венгрию в совершенно новые условия на международной арене», — подчеркнул Андрей Суздальцев в разговоре с журналистом агентства. Он предположил, что Орбан может начать активные переговоры, используя свои связи и «доступ к Кремлю», чтобы способствовать достижению мира на Украине. Политолог считает, что премьер-министр Венгрии начнет путешествовать между Будапештом, Москвой и Киевом, для урегулирования конфликта, так как это может помочь его стране достичь новых высот на международной арене. Суздальцев также сообщил, что сегодня главной задачей Венгрии как председателя Совета ЕС на ближайшие полгода является разрешение конфликта между Россией и Украиной. «Я не исключаю, что визит связан в первую очередь именно с этим», — отметил политолог в разговоре с журналистом URA.RU. Премьер-министр Венгрии посетил Киев 2 июля, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. С начала СВО это первый визит венгерского политика страну. Основными темами переговоров станут двусторонние отношения между странами и пути мирного урегулирования конфликта на Украине, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может начать активные посреднические действия между Киевом и Москвой для заключения мира. Об этом URA.RU сообщил политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. По его мнению, для Орбана добиться решения конфликта на Украине было бы очень сильным ходом. «Добиться мира на Украине для Орбана было бы очень сильным ходом. Это бы поставило Венгрию в совершенно новые условия на международной арене», — подчеркнул Андрей Суздальцев в разговоре с журналистом агентства. Он предположил, что Орбан может начать активные переговоры, используя свои связи и «доступ к Кремлю», чтобы способствовать достижению мира на Украине. Политолог считает, что премьер-министр Венгрии начнет путешествовать между Будапештом, Москвой и Киевом, для урегулирования конфликта, так как это может помочь его стране достичь новых высот на международной арене. Суздальцев также сообщил, что сегодня главной задачей Венгрии как председателя Совета ЕС на ближайшие полгода является разрешение конфликта между Россией и Украиной. «Я не исключаю, что визит связан в первую очередь именно с этим», — отметил политолог в разговоре с журналистом URA.RU. Премьер-министр Венгрии посетил Киев 2 июля, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. С начала СВО это первый визит венгерского политика страну. Основными темами переговоров станут двусторонние отношения между странами и пути мирного урегулирования конфликта на Украине, передает RT.