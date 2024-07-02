Владимир Радаев отрефлексировал свое поведение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского законодательного собрания Владимир Радаев, пожаловавшийся губернатору Евгению Куйвашеву на яму у подъезда ветерана, извинился за свое поведение. Он взял слово в конце заседания парламента и признался, что так делать не стоило — вопрос можно было решить «на месте». Запись его выступления опубликована на официальном youtube-канале заксо.

«Не ожидал, что будет такая реакция. Перебил повестку, считаю, что сделал неправильно. Людмила Валентиновна (Бабушкина, спикер заксо, — прим. URA.RU), хочу принести извинения вам, особенно главе города [Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву], который как раз был в отпуске — наверное, ему больше досталось. К обсуждению этих моментов нужно подходить осознанно и задавать нормальные вопросы», — покаялся Радаев. Также он добавил, что давление на него никто не оказывал, а его выступление сейчас — искренний душевный порыв.

Коллеги извинения приняли. «Немного удивили конечно [вы нас тогда], но тем не менее нам приятно, что вы как-то осознаете [происходящее]», — отметила Бабушкина.

На яму у дома 100-летнего ветерана в Нижнем Тагиле, которую несколько месяцев игнорировала местная администрация, Радаев пожаловался Куйвашеву 18 июня. Тогда губернатор пообещал лично заделать ее, но не успел — опередили местные коммунальщики. Истеблишмент, обсуждая случившееся, выдвигал несколько версий, с чем связан выпад Радаева.

По одной из них, депутат, публично атакуя тагильскую власть, преследовал собственные (или семейные) бизнес-интересы, по другой — преследовал интересы курирующей ФПГ (там, впрочем, URA.RU дали понять, что работой администрации Нижнего Тагила удовлетворены). Согласно же третьей версии, Радаев мог таким образом сводить некие личные счеты с местным руководством.