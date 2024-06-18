Куйвашев рискнул на встрече с депутатами, устроив экспромт

Анонсировал переговоры с Мишустиным, осадил коммуниста и подколол министра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отчет губернатора перед депутатами законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Выступление Евгения Куйвашева вышло едва ли не самым продолжительным за последнее время Фото:

Ежегодный отчет свердловского губернатора Евгения Куйвашева перед заксобранием прошел не так, как все ожидали. Уложившись с докладом в 24 минуты, он еще полчаса отвечал на вопросы депутатов, которых изначально в плане не было, и выбился из регламента. Парламентарии, воспользовавшись моментом, будто решили себя ни в чем не ограничивать — жаловались на министров и чиновников, просили деньги, раздражали навязчивыми вопросами. Свидетелем стал корреспондент URA.RU.

В этот раз чиновникам было чем гордиться — на волне антироссийских санкций объемы работ в регионе ощутимо выросли (на это, по крайней мере, указывают цифры), а вместе с ними и доходы. Так что перед началом заседания в коридоре парламента царило приподнятое настроение — некоторые к тому же только вышли из отпуска. «Серега, ты один день отдохнул, а такой радостный», — приветствовал замгубернатора Сергея Швиндта «силовой» зам Азат Салихов. Рядом прогуливался их коллега Алексей Кузнецов, которому повезло больше — он пробыл в отпуске целых два дня.

Отчет губернатора перед депутатами законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Азат Салихов отвечает за безопасность в регионе
Фото:

Торжественности добавляло и появление нового главы минтранса Александра Толкачева. Со всех сторон ему сыпались поздравления. Многие видели его впервые за долгое время — с августа 2023-го Толкачев работал в Ростове-на-Дону, где возглавлял Южное управление Федерального агентства по делам национальностей. Должности в свердловском кабмине, как ранее писало агентство, он добивался полгода и даже мог встречаться с губернатором в Кисловодске по этому вопросу. «Не знаю даже, что сказать. Обниму», — направилась к нему лидер фракции «Единой России» в заксо Елена Чечунова. С Толкачевым они знакомы давно и плотно работали по партийной линии, когда тот еще был главой Талицы.

Другой давний знакомец Толкачева — председатель комитета по аграрной политике заксо Михаил Копытов. «Ты меня даже председателям колхозов не представил [когда мэром работал]», — шутливо припомнил ему Толкачев. «Я знал, что ты выше пойдешь», — парировал Копытов. Казалось, что самая большая проблема, которая существует в мире депутатов и госслужащих, как освоить бюджет. «Такого еще не было — очень высокие налоговые поступления. Муниципалитеты получили столько, сколько хотели, теперь вопрос — как их освоить», — передал корреспонденту настроения депутат Сергей Карякин.

Отчет губернатора перед депутатами законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Александр Толкачев сегодня был в центре внимания
Фото:

Губернатор появился с опозданием в несколько минут, когда все уже расселись по местам. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина зачитала, что присутствуют его замы в полном составе (на самом деле не было вице-губернатора Олега Чемезова и первого замгубернатора Алексея Шмыкова — оба в командировках), кабинет министров, главный федеральный инспектор Михаил Богинский, прокурор области Борис Крылов, бизнес-омбудсмен Елена Артюх, председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева и другие.

На доклад губернатору отвели полчаса, и этим хотели ограничить. «Вы знаете, что в соответствии с регламентом вопросы не предполагаются», — предупредила Бабушкина депутатов. И тут же с хитрой улыбкой обратилась к губернатору: «Евгений Владимирович прислушается к нашему мнению, да? Я настаиваю, что в соответствии с регламентом вопросы не предполагаются». Куйвашев проявил автономность. «У меня следующее мероприятие будет, но сколько успею — отвечу, сколько не успею — пишите, письменно отвечу», — расщедрился он. На блок вопросов выделили 20 минут.

Новость по теме
Куйвашев отчитывается, что сделал за год. Онлайн-трансляция

«Выполняя установки президента, мы сумели значительно укрепить экономику, реализовать десятки значимых проектов, направленных на рост благополучия и качество жизни людей. Регион продолжил динамическое социально-экономическое развитие и сохранил лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям», — вступил Куйвашев. Затем он рассказал о социально-экономическом развитии региона, поддержке семей, ситуации на рынке труда, в здравоохранении, науке и промышленности, а также о благоустройстве, модернизации в сфере ЖКХ, важнейших событиях, которые происходили в регионе. Более подробно его тезисы URA.RU публиковало в онлайн-трансляции.

Отчет готовился с февраля. Депутаты отправляли свои вопросы заранее — и все они нашли отражение в большом (около 200 страниц) документе. А задававшиеся Куйвашеву вопросы 18 июня не показывались никому, заверили корреспондента сразу несколько участников процесса.

Отчет губернатора перед депутатами законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Слушать отчет губернатора пришли многие члены правительства
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первым с губернатору обратился депутат Вячеслав Вегнер, обративший внимание, что при строительстве нового энергоблока Белоярской АЭС в Заречном нужно развивать и социальную инфраструктуру. Куйвашев пообещал проработать этот вопрос ближе к старту проекта в 2027 году.

Следующим слово попросил депутат от КПРФ Олег Гордеев. Вопреки прогнозу, что коммунисты будут просить отставки мэра Ирбита Николая Юдина, предложившего переименовать площадь Ленина, Гордеев спросил о современном мусоросортировочном комплексе в Сысерти. У Куйвашева вопрос вызвал раздражение (ведь он уже публично высказывался на эту тему в конце 2023-го). И губернатор задал депутату встречный вопрос, где тот живет. «В Екатеринбурге», — ответил Гордеев. «А адрес?» — настоял глава региона. «Уктус», — сдался коммунист.

«[Местных] жителей мы слышим, учитываем их мнение, и, если когда-то будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, безусловно, это будет самый экологически безопасный проект. Насколько я понимаю, там до ближайшего населенного пункта 12 км — это как отсюда (то есть от здания парламента — прим. URA.RU) до „ЭКСПО-Центра“. И коль вы сказали, что на Уктусе живете, давайте туда возить [отходы] будем? Где бы ни предложили, всегда найдутся активисты, которые будут этому противодействовать. Давайте с холодной головой заниматься подбором участка», — заступился за проект полигона губернатор. И напомнил, что ресурсы Северного полигона в Екатеринбурге заканчиваются, поэтому в обозримой перспективе утилизировать мусор будет просто негде.

Задать вопросы губернатору жаждали еще 11 человек. Для сравнения, в прошлом году их было семеро. Евгений Зяблицев попросил увеличить финансирование парков, Альберт Абзалов — Фонда технологического развития. Екатерина Есина долго рассказывала о положительном опыте Ревды в использовании когенерационной станции и настоятельно предлагала масштабировать его на весь регион. А потом сделала важное признание — у инициативы есть недоброжелатели. «Вы не сумели выехать на эту территорию, хотя планировали. Не буду уже обращаться к персонам, которые предпринимают усилия, чтобы это не состоялось… Но предложу вновь выехать и выдать поручение профильному министерству», — заявила она. Крайним в итоге оказался глава министерства ЖКХ. «Николай Борисович, ты почему противодействуешь моему выезду?» — по-доброму обратился к Смирнову губернатор. Тот заявил, что первый раз слышит об этом. Куйвашев в итоге пообещал приехать, но позже.

Отчет губернатора перед депутатами законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург
Коммунисты вопрос об отставке мэра Ирбита решили отложить
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Владимир Радаев напомнил, что институту охраны материнства и младенчества требуется новое помещение. «И работники друг на друге сидят, и беременные с животами», — пожаловался он. Куйвашев пообещал обсудить это с премьером РФ Михаилом Мишустиным, которого, по данным URA.RU, ждут на «Иннопроме» в июле. Позднее, отвечая на вопрос корреспондента, какие еще вопросы планируется обсудить с федеральным чиновником, губернатор ответил — самые разные. Но поправился — приезд Мишустина официально пока не подтвержден.

Пообещал губернатор и лично заделать яму возле подъезда 99-летнего ветерана в Нижнем Тагиле. «Вы адрес мне дайте, я заделаю сам», — заявил он. «Да там две лопаты», — ответил Радаев и продиктовал адрес ветерана на улице Захарова. «Ну, две значит. Как доеду, сделаю», — отрезал Куйвашев. В Нижний Тагил он, скорее всего, заедет 19 июня по дороге в Краснотурьинск, но без лопаты: чиновники оперативно решили проблему сами. А истеблишмент принялся обсуждать, с чем же был связан выпад Радаева. По одной версии, он, вот так публично атакуя тагильскую власть, преследовал собственные (или семейные) бизнес-интересы, по другой — преследовал интересы курирующей ФПГ (там, впрочем, URA.RU дали понять, что работой администрации Нижнего Тагила удовлетворены). Согласно же третьей версии, Радаев мог таким образом сводить некие личные счеты с местным руководством.

На 34-й минуте поток вопросов иссяк. «Правительству вместе с депутатским корпусом, несмотря на санкционное давление, разрыв внешнеэкономических связей, удалось добиться положительных результатов. И я уверена, что совместными усилиями мы добьемся еще больших успехов. Меня греет особенно такой показатель — 21 млрд мы выдали в виде преференций на привлекательные инвестпроекты, получили 150 млрд в экономику нашего региона…» — подытожила обсуждение Бабушкина. «А когда-то вы с депутатами нас ругали», — вставил Куйвашев. «Да, — посмеялась Бабушкина. — Только моногородам [направлено] 58 млрд. Я хочу сказать, что мы на правильном пути». Заканчивали под аплодисменты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ежегодный отчет свердловского губернатора Евгения Куйвашева перед заксобранием прошел не так, как все ожидали. Уложившись с докладом в 24 минуты, он еще полчаса отвечал на вопросы депутатов, которых изначально в плане не было, и выбился из регламента. Парламентарии, воспользовавшись моментом, будто решили себя ни в чем не ограничивать — жаловались на министров и чиновников, просили деньги, раздражали навязчивыми вопросами. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. В этот раз чиновникам было чем гордиться — на волне антироссийских санкций объемы работ в регионе ощутимо выросли (на это, по крайней мере, указывают цифры), а вместе с ними и доходы. Так что перед началом заседания в коридоре парламента царило приподнятое настроение — некоторые к тому же только вышли из отпуска. «Серега, ты один день отдохнул, а такой радостный», — приветствовал замгубернатора Сергея Швиндта «силовой» зам Азат Салихов. Рядом прогуливался их коллега Алексей Кузнецов, которому повезло больше — он пробыл в отпуске целых два дня. Торжественности добавляло и появление нового главы минтранса Александра Толкачева. Со всех сторон ему сыпались поздравления. Многие видели его впервые за долгое время — с августа 2023-го Толкачев работал в Ростове-на-Дону, где возглавлял Южное управление Федерального агентства по делам национальностей. Должности в свердловском кабмине, как ранее писало агентство, он добивался полгода и даже мог встречаться с губернатором в Кисловодске по этому вопросу. «Не знаю даже, что сказать. Обниму», — направилась к нему лидер фракции «Единой России» в заксо Елена Чечунова. С Толкачевым они знакомы давно и плотно работали по партийной линии, когда тот еще был главой Талицы. Другой давний знакомец Толкачева — председатель комитета по аграрной политике заксо Михаил Копытов. «Ты меня даже председателям колхозов не представил [когда мэром работал]», — шутливо припомнил ему Толкачев. «Я знал, что ты выше пойдешь», — парировал Копытов. Казалось, что самая большая проблема, которая существует в мире депутатов и госслужащих, как освоить бюджет. «Такого еще не было — очень высокие налоговые поступления. Муниципалитеты получили столько, сколько хотели, теперь вопрос — как их освоить», — передал корреспонденту настроения депутат Сергей Карякин. Губернатор появился с опозданием в несколько минут, когда все уже расселись по местам. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина зачитала, что присутствуют его замы в полном составе (на самом деле не было вице-губернатора Олега Чемезова и первого замгубернатора Алексея Шмыкова — оба в командировках), кабинет министров, главный федеральный инспектор Михаил Богинский, прокурор области Борис Крылов, бизнес-омбудсмен Елена Артюх, председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева и другие. На доклад губернатору отвели полчаса, и этим хотели ограничить. «Вы знаете, что в соответствии с регламентом вопросы не предполагаются», — предупредила Бабушкина депутатов. И тут же с хитрой улыбкой обратилась к губернатору: «Евгений Владимирович прислушается к нашему мнению, да? Я настаиваю, что в соответствии с регламентом вопросы не предполагаются». Куйвашев проявил автономность. «У меня следующее мероприятие будет, но сколько успею — отвечу, сколько не успею — пишите, письменно отвечу», — расщедрился он. На блок вопросов выделили 20 минут. «Выполняя установки президента, мы сумели значительно укрепить экономику, реализовать десятки значимых проектов, направленных на рост благополучия и качество жизни людей. Регион продолжил динамическое социально-экономическое развитие и сохранил лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям», — вступил Куйвашев. Затем он рассказал о социально-экономическом развитии региона, поддержке семей, ситуации на рынке труда, в здравоохранении, науке и промышленности, а также о благоустройстве, модернизации в сфере ЖКХ, важнейших событиях, которые происходили в регионе. Более подробно его тезисы URA.RU публиковало в онлайн-трансляции. Отчет готовился с февраля. Депутаты отправляли свои вопросы заранее — и все они нашли отражение в большом (около 200 страниц) документе. А задававшиеся Куйвашеву вопросы 18 июня не показывались никому, заверили корреспондента сразу несколько участников процесса. Первым с губернатору обратился депутат Вячеслав Вегнер, обративший внимание, что при строительстве нового энергоблока Белоярской АЭС в Заречном нужно развивать и социальную инфраструктуру. Куйвашев пообещал проработать этот вопрос ближе к старту проекта в 2027 году. Следующим слово попросил депутат от КПРФ Олег Гордеев. Вопреки прогнозу, что коммунисты будут просить отставки мэра Ирбита Николая Юдина, предложившего переименовать площадь Ленина, Гордеев спросил о современном мусоросортировочном комплексе в Сысерти. У Куйвашева вопрос вызвал раздражение (ведь он уже публично высказывался на эту тему в конце 2023-го). И губернатор задал депутату встречный вопрос, где тот живет. «В Екатеринбурге», — ответил Гордеев. «А адрес?» — настоял глава региона. «Уктус», — сдался коммунист. «[Местных] жителей мы слышим, учитываем их мнение, и, если когда-то будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, безусловно, это будет самый экологически безопасный проект. Насколько я понимаю, там до ближайшего населенного пункта 12 км — это как отсюда (то есть от здания парламента — прим. URA.RU) до „ЭКСПО-Центра“. И коль вы сказали, что на Уктусе живете, давайте туда возить [отходы] будем? Где бы ни предложили, всегда найдутся активисты, которые будут этому противодействовать. Давайте с холодной головой заниматься подбором участка», — заступился за проект полигона губернатор. И напомнил, что ресурсы Северного полигона в Екатеринбурге заканчиваются, поэтому в обозримой перспективе утилизировать мусор будет просто негде. Задать вопросы губернатору жаждали еще 11 человек. Для сравнения, в прошлом году их было семеро. Евгений Зяблицев попросил увеличить финансирование парков, Альберт Абзалов — Фонда технологического развития. Екатерина Есина долго рассказывала о положительном опыте Ревды в использовании когенерационной станции и настоятельно предлагала масштабировать его на весь регион. А потом сделала важное признание — у инициативы есть недоброжелатели. «Вы не сумели выехать на эту территорию, хотя планировали. Не буду уже обращаться к персонам, которые предпринимают усилия, чтобы это не состоялось… Но предложу вновь выехать и выдать поручение профильному министерству», — заявила она. Крайним в итоге оказался глава министерства ЖКХ. «Николай Борисович, ты почему противодействуешь моему выезду?» — по-доброму обратился к Смирнову губернатор. Тот заявил, что первый раз слышит об этом. Куйвашев в итоге пообещал приехать, но позже. Депутат Владимир Радаев напомнил, что институту охраны материнства и младенчества требуется новое помещение. «И работники друг на друге сидят, и беременные с животами», — пожаловался он. Куйвашев пообещал обсудить это с премьером РФ Михаилом Мишустиным, которого, по данным URA.RU, ждут на «Иннопроме» в июле. Позднее, отвечая на вопрос корреспондента, какие еще вопросы планируется обсудить с федеральным чиновником, губернатор ответил — самые разные. Но поправился — приезд Мишустина официально пока не подтвержден. Пообещал губернатор и лично заделать яму возле подъезда 99-летнего ветерана в Нижнем Тагиле. «Вы адрес мне дайте, я заделаю сам», — заявил он. «Да там две лопаты», — ответил Радаев и продиктовал адрес ветерана на улице Захарова. «Ну, две значит. Как доеду, сделаю», — отрезал Куйвашев. В Нижний Тагил он, скорее всего, заедет 19 июня по дороге в Краснотурьинск, но без лопаты: чиновники оперативно решили проблему сами. А истеблишмент принялся обсуждать, с чем же был связан выпад Радаева. По одной версии, он, вот так публично атакуя тагильскую власть, преследовал собственные (или семейные) бизнес-интересы, по другой — преследовал интересы курирующей ФПГ (там, впрочем, URA.RU дали понять, что работой администрации Нижнего Тагила удовлетворены). Согласно же третьей версии, Радаев мог таким образом сводить некие личные счеты с местным руководством. На 34-й минуте поток вопросов иссяк. «Правительству вместе с депутатским корпусом, несмотря на санкционное давление, разрыв внешнеэкономических связей, удалось добиться положительных результатов. И я уверена, что совместными усилиями мы добьемся еще больших успехов. Меня греет особенно такой показатель — 21 млрд мы выдали в виде преференций на привлекательные инвестпроекты, получили 150 млрд в экономику нашего региона…» — подытожила обсуждение Бабушкина. «А когда-то вы с депутатами нас ругали», — вставил Куйвашев. «Да, — посмеялась Бабушкина. — Только моногородам [направлено] 58 млрд. Я хочу сказать, что мы на правильном пути». Заканчивали под аплодисменты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...