Куйвашев рискнул на встрече с депутатами, устроив экспромт

Анонсировал переговоры с Мишустиным, осадил коммуниста и подколол министра. Фото

18 июня 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Выступление Евгения Куйвашева вышло едва ли не самым продолжительным за последнее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ежегодный отчет свердловского губернатора Евгения Куйвашева перед заксобранием прошел не так, как все ожидали. Уложившись с докладом в 24 минуты, он еще полчаса отвечал на вопросы депутатов, которых изначально в плане не было, и выбился из регламента. Парламентарии, воспользовавшись моментом, будто решили себя ни в чем не ограничивать — жаловались на министров и чиновников, просили деньги, раздражали навязчивыми вопросами. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. В этот раз чиновникам было чем гордиться — на волне антироссийских санкций объемы работ в регионе ощутимо выросли (на это, по крайней мере, указывают цифры), а вместе с ними и доходы. Так что перед началом заседания в коридоре парламента царило приподнятое настроение — некоторые к тому же только вышли из отпуска. «Серега, ты один день отдохнул, а такой радостный», — приветствовал замгубернатора Сергея Швиндта «силовой» зам Азат Салихов. Рядом прогуливался их коллега Алексей Кузнецов, которому повезло больше — он пробыл в отпуске целых два дня. Азат Салихов отвечает за безопасность в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Торжественности добавляло и появление нового главы минтранса Александра Толкачева. Со всех сторон ему сыпались поздравления. Многие видели его впервые за долгое время — с августа 2023-го Толкачев работал в Ростове-на-Дону, где возглавлял Южное управление Федерального агентства по делам национальностей. Должности в свердловском кабмине, как ранее писало агентство, он добивался полгода и даже мог встречаться с губернатором в Кисловодске по этому вопросу. «Не знаю даже, что сказать. Обниму», — направилась к нему лидер фракции «Единой России» в заксо Елена Чечунова. С Толкачевым они знакомы давно и плотно работали по партийной линии, когда тот еще был главой Талицы. Другой давний знакомец Толкачева — председатель комитета по аграрной политике заксо Михаил Копытов. «Ты меня даже председателям колхозов не представил [когда мэром работал]», — шутливо припомнил ему Толкачев. «Я знал, что ты выше пойдешь», — парировал Копытов. Казалось, что самая большая проблема, которая существует в мире депутатов и госслужащих, как освоить бюджет. «Такого еще не было — очень высокие налоговые поступления. Муниципалитеты получили столько, сколько хотели, теперь вопрос — как их освоить», — передал корреспонденту настроения депутат Сергей Карякин. Александр Толкачев сегодня был в центре внимания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор появился с опозданием в несколько минут, когда все уже расселись по местам. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина зачитала, что присутствуют его замы в полном составе (на самом деле не было вице-губернатора Олега Чемезова и первого замгубернатора Алексея Шмыкова — оба в командировках), кабинет министров, главный федеральный инспектор Михаил Богинский, прокурор области Борис Крылов, бизнес-омбудсмен Елена Артюх, председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева и другие. На доклад губернатору отвели полчаса, и этим хотели ограничить. «Вы знаете, что в соответствии с регламентом вопросы не предполагаются», — предупредила Бабушкина депутатов. И тут же с хитрой улыбкой обратилась к губернатору: «Евгений Владимирович прислушается к нашему мнению, да? Я настаиваю, что в соответствии с регламентом вопросы не предполагаются». Куйвашев проявил автономность. «У меня следующее мероприятие будет, но сколько успею — отвечу, сколько не успею — пишите, письменно отвечу», — расщедрился он. На блок вопросов выделили 20 минут. Новость по теме Куйвашев отчитывается, что сделал за год. Онлайн-трансляция «Выполняя установки президента, мы сумели значительно укрепить экономику, реализовать десятки значимых проектов, направленных на рост благополучия и качество жизни людей. Регион продолжил динамическое социально-экономическое развитие и сохранил лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям», — вступил Куйвашев. Затем он рассказал о социально-экономическом развитии региона, поддержке семей, ситуации на рынке труда, в здравоохранении, науке и промышленности, а также о благоустройстве, модернизации в сфере ЖКХ, важнейших событиях, которые происходили в регионе. Более подробно его тезисы URA.RU публиковало в онлайн-трансляции. Отчет готовился с февраля. Депутаты отправляли свои вопросы заранее — и все они нашли отражение в большом (около 200 страниц) документе. А задававшиеся Куйвашеву вопросы 18 июня не показывались никому, заверили корреспондента сразу несколько участников процесса. Слушать отчет губернатора пришли многие члены правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первым с губернатору обратился депутат Вячеслав Вегнер, обративший внимание, что при строительстве нового энергоблока Белоярской АЭС в Заречном нужно развивать и социальную инфраструктуру. Куйвашев пообещал проработать этот вопрос ближе к старту проекта в 2027 году. Следующим слово попросил депутат от КПРФ Олег Гордеев. Вопреки прогнозу, что коммунисты будут просить отставки мэра Ирбита Николая Юдина, предложившего переименовать площадь Ленина, Гордеев спросил о современном мусоросортировочном комплексе в Сысерти. У Куйвашева вопрос вызвал раздражение (ведь он уже публично высказывался на эту тему в конце 2023-го). И губернатор задал депутату встречный вопрос, где тот живет. «В Екатеринбурге», — ответил Гордеев. «А адрес?» — настоял глава региона. «Уктус», — сдался коммунист. «[Местных] жителей мы слышим, учитываем их мнение, и, если когда-то будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, безусловно, это будет самый экологически безопасный проект. Насколько я понимаю, там до ближайшего населенного пункта 12 км — это как отсюда (то есть от здания парламента — прим. URA.RU) до „ЭКСПО-Центра“. И коль вы сказали, что на Уктусе живете, давайте туда возить [отходы] будем? Где бы ни предложили, всегда найдутся активисты, которые будут этому противодействовать. Давайте с холодной головой заниматься подбором участка», — заступился за проект полигона губернатор. И напомнил, что ресурсы Северного полигона в Екатеринбурге заканчиваются, поэтому в обозримой перспективе утилизировать мусор будет просто негде. Задать вопросы губернатору жаждали еще 11 человек. Для сравнения, в прошлом году их было семеро. Евгений Зяблицев попросил увеличить финансирование парков, Альберт Абзалов — Фонда технологического развития. Екатерина Есина долго рассказывала о положительном опыте Ревды в использовании когенерационной станции и настоятельно предлагала масштабировать его на весь регион. А потом сделала важное признание — у инициативы есть недоброжелатели. «Вы не сумели выехать на эту территорию, хотя планировали. Не буду уже обращаться к персонам, которые предпринимают усилия, чтобы это не состоялось… Но предложу вновь выехать и выдать поручение профильному министерству», — заявила она. Крайним в итоге оказался глава министерства ЖКХ. «Николай Борисович, ты почему противодействуешь моему выезду?» — по-доброму обратился к Смирнову губернатор. Тот заявил, что первый раз слышит об этом. Куйвашев в итоге пообещал приехать, но позже. Коммунисты вопрос об отставке мэра Ирбита решили отложить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Владимир Радаев напомнил, что институту охраны материнства и младенчества требуется новое помещение. «И работники друг на друге сидят, и беременные с животами», — пожаловался он. Куйвашев пообещал обсудить это с премьером РФ Михаилом Мишустиным, которого, по данным URA.RU, ждут на «Иннопроме» в июле. Позднее, отвечая на вопрос корреспондента, какие еще вопросы планируется обсудить с федеральным чиновником, губернатор ответил — самые разные. Но поправился — приезд Мишустина официально пока не подтвержден. Пообещал губернатор и лично заделать яму возле подъезда 99-летнего ветерана в Нижнем Тагиле. «Вы адрес мне дайте, я заделаю сам», — заявил он. «Да там две лопаты», — ответил Радаев и продиктовал адрес ветерана на улице Захарова. «Ну, две значит. Как доеду, сделаю», — отрезал Куйвашев. В Нижний Тагил он, скорее всего, заедет 19 июня по дороге в Краснотурьинск, но без лопаты: чиновники оперативно решили проблему сами. А истеблишмент принялся обсуждать, с чем же был связан выпад Радаева. По одной версии, он, вот так публично атакуя тагильскую власть, преследовал собственные (или семейные) бизнес-интересы, по другой — преследовал интересы курирующей ФПГ (там, впрочем, URA.RU дали понять, что работой администрации Нижнего Тагила удовлетворены). Согласно же третьей версии, Радаев мог таким образом сводить некие личные счеты с местным руководством. На 34-й минуте поток вопросов иссяк. «Правительству вместе с депутатским корпусом, несмотря на санкционное давление, разрыв внешнеэкономических связей, удалось добиться положительных результатов. И я уверена, что совместными усилиями мы добьемся еще больших успехов. Меня греет особенно такой показатель — 21 млрд мы выдали в виде преференций на привлекательные инвестпроекты, получили 150 млрд в экономику нашего региона…» — подытожила обсуждение Бабушкина. «А когда-то вы с депутатами нас ругали», — вставил Куйвашев. «Да, — посмеялась Бабушкина. — Только моногородам [направлено] 58 млрд. Я хочу сказать, что мы на правильном пути». Заканчивали под аплодисменты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ежегодный отчет свердловского губернатора Евгения Куйвашева перед заксобранием прошел не так, как все ожидали. Уложившись с докладом в 24 минуты, он еще полчаса отвечал на вопросы депутатов, которых изначально в плане не было, и выбился из регламента. Парламентарии, воспользовавшись моментом, будто решили себя ни в чем не ограничивать — жаловались на министров и чиновников, просили деньги, раздражали навязчивыми вопросами. Свидетелем стал корреспондент URA.RU. В этот раз чиновникам было чем гордиться — на волне антироссийских санкций объемы работ в регионе ощутимо выросли (на это, по крайней мере, указывают цифры), а вместе с ними и доходы. Так что перед началом заседания в коридоре парламента царило приподнятое настроение — некоторые к тому же только вышли из отпуска. «Серега, ты один день отдохнул, а такой радостный», — приветствовал замгубернатора Сергея Швиндта «силовой» зам Азат Салихов. Рядом прогуливался их коллега Алексей Кузнецов, которому повезло больше — он пробыл в отпуске целых два дня. Торжественности добавляло и появление нового главы минтранса Александра Толкачева. Со всех сторон ему сыпались поздравления. Многие видели его впервые за долгое время — с августа 2023-го Толкачев работал в Ростове-на-Дону, где возглавлял Южное управление Федерального агентства по делам национальностей. Должности в свердловском кабмине, как ранее писало агентство, он добивался полгода и даже мог встречаться с губернатором в Кисловодске по этому вопросу. «Не знаю даже, что сказать. Обниму», — направилась к нему лидер фракции «Единой России» в заксо Елена Чечунова. С Толкачевым они знакомы давно и плотно работали по партийной линии, когда тот еще был главой Талицы. Другой давний знакомец Толкачева — председатель комитета по аграрной политике заксо Михаил Копытов. «Ты меня даже председателям колхозов не представил [когда мэром работал]», — шутливо припомнил ему Толкачев. «Я знал, что ты выше пойдешь», — парировал Копытов. Казалось, что самая большая проблема, которая существует в мире депутатов и госслужащих, как освоить бюджет. «Такого еще не было — очень высокие налоговые поступления. Муниципалитеты получили столько, сколько хотели, теперь вопрос — как их освоить», — передал корреспонденту настроения депутат Сергей Карякин. Губернатор появился с опозданием в несколько минут, когда все уже расселись по местам. Спикер заксобрания Людмила Бабушкина зачитала, что присутствуют его замы в полном составе (на самом деле не было вице-губернатора Олега Чемезова и первого замгубернатора Алексея Шмыкова — оба в командировках), кабинет министров, главный федеральный инспектор Михаил Богинский, прокурор области Борис Крылов, бизнес-омбудсмен Елена Артюх, председатель Счетной палаты Елена Новоторженцева и другие. На доклад губернатору отвели полчаса, и этим хотели ограничить. «Вы знаете, что в соответствии с регламентом вопросы не предполагаются», — предупредила Бабушкина депутатов. И тут же с хитрой улыбкой обратилась к губернатору: «Евгений Владимирович прислушается к нашему мнению, да? Я настаиваю, что в соответствии с регламентом вопросы не предполагаются». Куйвашев проявил автономность. «У меня следующее мероприятие будет, но сколько успею — отвечу, сколько не успею — пишите, письменно отвечу», — расщедрился он. На блок вопросов выделили 20 минут. «Выполняя установки президента, мы сумели значительно укрепить экономику, реализовать десятки значимых проектов, направленных на рост благополучия и качество жизни людей. Регион продолжил динамическое социально-экономическое развитие и сохранил лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям», — вступил Куйвашев. Затем он рассказал о социально-экономическом развитии региона, поддержке семей, ситуации на рынке труда, в здравоохранении, науке и промышленности, а также о благоустройстве, модернизации в сфере ЖКХ, важнейших событиях, которые происходили в регионе. Более подробно его тезисы URA.RU публиковало в онлайн-трансляции. Отчет готовился с февраля. Депутаты отправляли свои вопросы заранее — и все они нашли отражение в большом (около 200 страниц) документе. А задававшиеся Куйвашеву вопросы 18 июня не показывались никому, заверили корреспондента сразу несколько участников процесса. Первым с губернатору обратился депутат Вячеслав Вегнер, обративший внимание, что при строительстве нового энергоблока Белоярской АЭС в Заречном нужно развивать и социальную инфраструктуру. Куйвашев пообещал проработать этот вопрос ближе к старту проекта в 2027 году. Следующим слово попросил депутат от КПРФ Олег Гордеев. Вопреки прогнозу, что коммунисты будут просить отставки мэра Ирбита Николая Юдина, предложившего переименовать площадь Ленина, Гордеев спросил о современном мусоросортировочном комплексе в Сысерти. У Куйвашева вопрос вызвал раздражение (ведь он уже публично высказывался на эту тему в конце 2023-го). И губернатор задал депутату встречный вопрос, где тот живет. «В Екатеринбурге», — ответил Гордеев. «А адрес?» — настоял глава региона. «Уктус», — сдался коммунист. «[Местных] жителей мы слышим, учитываем их мнение, и, если когда-то будет принято решение строить в том месте, которое вы назвали, безусловно, это будет самый экологически безопасный проект. Насколько я понимаю, там до ближайшего населенного пункта 12 км — это как отсюда (то есть от здания парламента — прим. URA.RU) до „ЭКСПО-Центра“. И коль вы сказали, что на Уктусе живете, давайте туда возить [отходы] будем? Где бы ни предложили, всегда найдутся активисты, которые будут этому противодействовать. Давайте с холодной головой заниматься подбором участка», — заступился за проект полигона губернатор. И напомнил, что ресурсы Северного полигона в Екатеринбурге заканчиваются, поэтому в обозримой перспективе утилизировать мусор будет просто негде. Задать вопросы губернатору жаждали еще 11 человек. Для сравнения, в прошлом году их было семеро. Евгений Зяблицев попросил увеличить финансирование парков, Альберт Абзалов — Фонда технологического развития. Екатерина Есина долго рассказывала о положительном опыте Ревды в использовании когенерационной станции и настоятельно предлагала масштабировать его на весь регион. А потом сделала важное признание — у инициативы есть недоброжелатели. «Вы не сумели выехать на эту территорию, хотя планировали. Не буду уже обращаться к персонам, которые предпринимают усилия, чтобы это не состоялось… Но предложу вновь выехать и выдать поручение профильному министерству», — заявила она. Крайним в итоге оказался глава министерства ЖКХ. «Николай Борисович, ты почему противодействуешь моему выезду?» — по-доброму обратился к Смирнову губернатор. Тот заявил, что первый раз слышит об этом. Куйвашев в итоге пообещал приехать, но позже. Депутат Владимир Радаев напомнил, что институту охраны материнства и младенчества требуется новое помещение. «И работники друг на друге сидят, и беременные с животами», — пожаловался он. Куйвашев пообещал обсудить это с премьером РФ Михаилом Мишустиным, которого, по данным URA.RU, ждут на «Иннопроме» в июле. Позднее, отвечая на вопрос корреспондента, какие еще вопросы планируется обсудить с федеральным чиновником, губернатор ответил — самые разные. Но поправился — приезд Мишустина официально пока не подтвержден. Пообещал губернатор и лично заделать яму возле подъезда 99-летнего ветерана в Нижнем Тагиле. «Вы адрес мне дайте, я заделаю сам», — заявил он. «Да там две лопаты», — ответил Радаев и продиктовал адрес ветерана на улице Захарова. «Ну, две значит. Как доеду, сделаю», — отрезал Куйвашев. В Нижний Тагил он, скорее всего, заедет 19 июня по дороге в Краснотурьинск, но без лопаты: чиновники оперативно решили проблему сами. А истеблишмент принялся обсуждать, с чем же был связан выпад Радаева. По одной версии, он, вот так публично атакуя тагильскую власть, преследовал собственные (или семейные) бизнес-интересы, по другой — преследовал интересы курирующей ФПГ (там, впрочем, URA.RU дали понять, что работой администрации Нижнего Тагила удовлетворены). Согласно же третьей версии, Радаев мог таким образом сводить некие личные счеты с местным руководством. На 34-й минуте поток вопросов иссяк. «Правительству вместе с депутатским корпусом, несмотря на санкционное давление, разрыв внешнеэкономических связей, удалось добиться положительных результатов. И я уверена, что совместными усилиями мы добьемся еще больших успехов. Меня греет особенно такой показатель — 21 млрд мы выдали в виде преференций на привлекательные инвестпроекты, получили 150 млрд в экономику нашего региона…» — подытожила обсуждение Бабушкина. «А когда-то вы с депутатами нас ругали», — вставил Куйвашев. «Да, — посмеялась Бабушкина. — Только моногородам [направлено] 58 млрд. Я хочу сказать, что мы на правильном пути». Заканчивали под аплодисменты.