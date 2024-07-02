Политолог Суздальцев: Орбан станет идеальным переговорщиком по Украине

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
У Виктора Орбана есть шанс стать идеальным переговорщиком по Украине, подчеркнул Андрей Суздальцев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана есть шанс стать идеальным переговорщиком по Украине, поскольку он представляет НАТО и ЕС одновременно. Об этом URA.RU заявил российский политолог Андрей Суздальцев.

«В данной ситуации Орбан был бы идеален, поскольку он представляет страну, которая является членом Евросоюза и НАТО. <…> Он имел бы дипломатический успех на международной арене. Но это все сложно. Во-первых, есть большая конкуренция среди партнеров. Не только [председатель КНР] Си Цзиньпин и президент Турции Эрдоган, но и африканские страны предлагают свое посредничество. Весь мир», — сказал Андрей Суздальцев в разговоре с журналистом агентства, отвечая на вопрос, может ли Орбан поспособствовать миру на Украине.

Он отметил, что перспектива стать посредником между Россией и Украиной у Орбана есть. Например, если начнутся реальные обсуждения условий для мирных переговоров, которые предлагал российский президент Владимир Путин в июне. Тот говорил, что Москва готова завершить конфликт, если ВСУ покинут занятые РФ территории с момента начала спецоперации.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что пойдет на переговоры с Владимиром Путиным только в том случае, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом Зеленский говорил на саммите в Швейцарии, который проходил с 15 по 16 июня. Россия же неоднократно давала понять, что готова обсуждать мир на Украине в любой момент.

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У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана есть шанс стать идеальным переговорщиком по Украине, поскольку он представляет НАТО и ЕС одновременно. Об этом URA.RU заявил российский политолог Андрей Суздальцев. «В данной ситуации Орбан был бы идеален, поскольку он представляет страну, которая является членом Евросоюза и НАТО. <…> Он имел бы дипломатический успех на международной арене. Но это все сложно. Во-первых, есть большая конкуренция среди партнеров. Не только [председатель КНР] Си Цзиньпин и президент Турции Эрдоган, но и африканские страны предлагают свое посредничество. Весь мир», — сказал Андрей Суздальцев в разговоре с журналистом агентства, отвечая на вопрос, может ли Орбан поспособствовать миру на Украине. Он отметил, что перспектива стать посредником между Россией и Украиной у Орбана есть. Например, если начнутся реальные обсуждения условий для мирных переговоров, которые предлагал российский президент Владимир Путин в июне. Тот говорил, что Москва готова завершить конфликт, если ВСУ покинут занятые РФ территории с момента начала спецоперации. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что пойдет на переговоры с Владимиром Путиным только в том случае, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом Зеленский говорил на саммите в Швейцарии, который проходил с 15 по 16 июня. Россия же неоднократно давала понять, что готова обсуждать мир на Украине в любой момент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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