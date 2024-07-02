Политолог Суздальцев: Орбан станет идеальным переговорщиком по Украине

02 июля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

У Виктора Орбана есть шанс стать идеальным переговорщиком по Украине, подчеркнул Андрей Суздальцев Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана есть шанс стать идеальным переговорщиком по Украине, поскольку он представляет НАТО и ЕС одновременно. Об этом URA.RU заявил российский политолог Андрей Суздальцев. «В данной ситуации Орбан был бы идеален, поскольку он представляет страну, которая является членом Евросоюза и НАТО. <…> Он имел бы дипломатический успех на международной арене. Но это все сложно. Во-первых, есть большая конкуренция среди партнеров. Не только [председатель КНР] Си Цзиньпин и президент Турции Эрдоган, но и африканские страны предлагают свое посредничество. Весь мир», — сказал Андрей Суздальцев в разговоре с журналистом агентства, отвечая на вопрос, может ли Орбан поспособствовать миру на Украине. Он отметил, что перспектива стать посредником между Россией и Украиной у Орбана есть. Например, если начнутся реальные обсуждения условий для мирных переговоров, которые предлагал российский президент Владимир Путин в июне. Тот говорил, что Москва готова завершить конфликт, если ВСУ покинут занятые РФ территории с момента начала спецоперации. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что пойдет на переговоры с Владимиром Путиным только в том случае, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом Зеленский говорил на саммите в Швейцарии, который проходил с 15 по 16 июня. Россия же неоднократно давала понять, что готова обсуждать мир на Украине в любой момент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана есть шанс стать идеальным переговорщиком по Украине, поскольку он представляет НАТО и ЕС одновременно. Об этом URA.RU заявил российский политолог Андрей Суздальцев. «В данной ситуации Орбан был бы идеален, поскольку он представляет страну, которая является членом Евросоюза и НАТО. <…> Он имел бы дипломатический успех на международной арене. Но это все сложно. Во-первых, есть большая конкуренция среди партнеров. Не только [председатель КНР] Си Цзиньпин и президент Турции Эрдоган, но и африканские страны предлагают свое посредничество. Весь мир», — сказал Андрей Суздальцев в разговоре с журналистом агентства, отвечая на вопрос, может ли Орбан поспособствовать миру на Украине. Он отметил, что перспектива стать посредником между Россией и Украиной у Орбана есть. Например, если начнутся реальные обсуждения условий для мирных переговоров, которые предлагал российский президент Владимир Путин в июне. Тот говорил, что Москва готова завершить конфликт, если ВСУ покинут занятые РФ территории с момента начала спецоперации. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что пойдет на переговоры с Владимиром Путиным только в том случае, если ВС РФ отодвинут войска. Об этом Зеленский говорил на саммите в Швейцарии, который проходил с 15 по 16 июня. Россия же неоднократно давала понять, что готова обсуждать мир на Украине в любой момент.