Матыцин и Абрамченко выдвинуты на довыборы в Госдуму

Экс-министр спорта РФ Олег Матыцин и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко продолжат политическую карьеру в Госдуме. Их кандидатуры выдвинуты «Единой Россией» на довыборы депутатов Госдумы.
Об итогах тайного голосования на сегодняшнем заседании Генсовета «Единой России» сообщает РИА Новости. По данным агентства, Матыцин получил 147 голосов «за» и три «против», а Абрамченко выдвинули единогласно. С выдвижением Матыцина и Абрамченко поздравил зампред Совбеза РФ, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.
Олег Матыцин участвовал в праймериз от Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе №78. Виктория Абрамченко — от Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе №152. Оба ранее не вошли в состав нового правительства России.
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