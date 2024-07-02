Матыцин и Абрамченко выдвинуты на довыборы в Госдуму

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Сбор гостей на пленарное заседание Питерского международного экономического форума (ПМЭФ 2022). Санкт-Петербург, абрамченко виктория
Викторию Абрамченко на довыборы в Госдуму выдвинули единогласно Фото:
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Смена правительства РФ-2024

Экс-министр спорта РФ Олег Матыцин и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко продолжат политическую карьеру в Госдуме. Их кандидатуры выдвинуты «Единой Россией» на довыборы депутатов Госдумы.

Об итогах тайного голосования на сегодняшнем заседании Генсовета «Единой России» сообщает РИА Новости. По данным агентства, Матыцин получил 147 голосов «за» и три «против», а Абрамченко выдвинули единогласно. С выдвижением Матыцина и Абрамченко поздравил зампред Совбеза РФ, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев.

Олег Матыцин участвовал в праймериз от Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе №78. Виктория Абрамченко — от Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе №152. Оба ранее не вошли в состав нового правительства России.

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Экс-министр спорта РФ Олег Матыцин и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко продолжат политическую карьеру в Госдуме. Их кандидатуры выдвинуты «Единой Россией» на довыборы депутатов Госдумы. Об итогах тайного голосования на сегодняшнем заседании Генсовета «Единой России» сообщает РИА Новости. По данным агентства, Матыцин получил 147 голосов «за» и три «против», а Абрамченко выдвинули единогласно. С выдвижением Матыцина и Абрамченко поздравил зампред Совбеза РФ, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев. Олег Матыцин участвовал в праймериз от Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе №78. Виктория Абрамченко — от Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе №152. Оба ранее не вошли в состав нового правительства России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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