Политика Выборы Матыцин и Абрамченко выдвинуты на довыборы в Госдуму 02 июля 2024 в 20:35 Размер текста - 17 + Викторию Абрамченко на довыборы в Госдуму выдвинули единогласно Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства РФ-2024 Экс-министр спорта РФ Олег Матыцин и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко продолжат политическую карьеру в Госдуме. Их кандидатуры выдвинуты «Единой Россией» на довыборы депутатов Госдумы. Об итогах тайного голосования на сегодняшнем заседании Генсовета «Единой России» сообщает РИА Новости. По данным агентства, Матыцин получил 147 голосов «за» и три «против», а Абрамченко выдвинули единогласно. С выдвижением Матыцина и Абрамченко поздравил зампред Совбеза РФ, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев. Олег Матыцин участвовал в праймериз от Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе №78. Виктория Абрамченко — от Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе №152. Оба ранее не вошли в состав нового правительства России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-министр спорта РФ Олег Матыцин и бывший вице-премьер Виктория Абрамченко продолжат политическую карьеру в Госдуме. Их кандидатуры выдвинуты «Единой Россией» на довыборы депутатов Госдумы. Об итогах тайного голосования на сегодняшнем заседании Генсовета «Единой России» сообщает РИА Новости. По данным агентства, Матыцин получил 147 голосов «за» и три «против», а Абрамченко выдвинули единогласно. С выдвижением Матыцина и Абрамченко поздравил зампред Совбеза РФ, председатель «ЕР» Дмитрий Медведев. Олег Матыцин участвовал в праймериз от Брянской области в Унечском одномандатном избирательном округе №78. Виктория Абрамченко — от Ростовской области в Южном одномандатном избирательном округе №152. Оба ранее не вошли в состав нового правительства России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям