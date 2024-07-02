У Невзоровых* изъяли имущество на десятки миллионов рублей

Стоимость изъятой у Невзоровых* недвижимости доходит до 35 миллионов рублей

02 июля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Александр Невзоров** и его жена* признаны экстремистским объединением Фото: CC BY-SA 4.0/Wikipedia/Okras Свыше 35 миллионов рублей составляет стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая была изъята у Александра Невзорова** (признан иноагентом в России) и его супруги Лидии, признанных экстремистской организацией. Данная информация следует из сайта Росреестра. Корреспондент РИА Новости смог получить данные о кадастровой стоимости изъятых объектов недвижимости на сайте Росреестра. Кадастровая стоимость жилого дома, площадью 112 квадратных метров, составляет более 3,5 миллиона рублей, кадастровая стоимость строения — свыше 1,5 миллиона рублей. Кадастровая стоимость трех земельных участков общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров составляет 9,2, 10,8 и 10,1 миллиона рублей. Общая сумма всего изъятого имущества — 35 миллионов рублей. Новость по теме Журналиста Невзорова* и его жену признали экстремистским объединением Октябрьский районный суд северной столицы признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и постановил изъять у них имущество. Это три земельных участка, жилой дом и строение в поселке Лисий Нос. Кроме того, автомобиль Hyundai 2016 года выпуска и 25% долей ООО «Питер-Техпроект-Новые ресурсы» тоже подлежат изъятию. Ранее URA.RU сообщало, что против журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по причине нарушения требований к иностранным агентам. Журналист не соблюдал требование маркировать свои публикации как соответствующие статусу иноагентов. * Экстремистское объединение, запрещенное в РФ. ** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свыше 35 миллионов рублей составляет стоимость недвижимости в поселке Лисий Нос под Санкт-Петербургом, которая была изъята у Александра Невзорова** (признан иноагентом в России) и его супруги Лидии, признанных экстремистской организацией. Данная информация следует из сайта Росреестра. Корреспондент РИА Новости смог получить данные о кадастровой стоимости изъятых объектов недвижимости на сайте Росреестра. Кадастровая стоимость жилого дома, площадью 112 квадратных метров, составляет более 3,5 миллиона рублей, кадастровая стоимость строения — свыше 1,5 миллиона рублей. Кадастровая стоимость трех земельных участков общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров составляет 9,2, 10,8 и 10,1 миллиона рублей. Общая сумма всего изъятого имущества — 35 миллионов рублей. Октябрьский районный суд северной столицы признал Невзорова и его жену экстремистским объединением и постановил изъять у них имущество. Это три земельных участка, жилой дом и строение в поселке Лисий Нос. Кроме того, автомобиль Hyundai 2016 года выпуска и 25% долей ООО «Питер-Техпроект-Новые ресурсы» тоже подлежат изъятию. Ранее URA.RU сообщало, что против журналиста Александра Невзорова возбудили уголовное дело по причине нарушения требований к иностранным агентам. Журналист не соблюдал требование маркировать свои публикации как соответствующие статусу иноагентов. * Экстремистское объединение, запрещенное в РФ. ** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.