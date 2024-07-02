Путин ответил Украине на удары по российским НПЗ

Дюков: «Газпром нефть» заканчивает полномасштабную модернизацию сети своих НПЗ

02 июля 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Качество автомобильного топлива будет улучшено после модернизации НПЗ, подчеркнул Александр Дюков Фото: Эдуард Богданов © URA.RU Удары украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам не повлияли на объемы производства автомобильного топлива в России. Его качество будет улучшаться благодаря модернизации НПЗ, которые обеспечивает нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Об этом рассказал глава «Газпром нефть» Александр Дюков в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным. «За прошлый год объем выручки от продаж рекордный за всю историю существования компании — 3,5 трлн, EBITDA — 1,3 трлн. Что радует — свыше 570 млрд рублей капитальных вложений. Глубина переработки сырья рекордная. Вы применяете современные технологии, в том числе цифровые решения», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с главой нефтеперерабатывающей компании. Таким образом Путин ответил на недавние удары ВСУ по НПЗ России, дав понять, что их удары ни к чему не привели. Александр Дюков в разговоре с президентом также рассказал, что «Газпром нефть» заканчивает полномасштабную модернизацию сети своих НПЗ. «В прошлом году мы завершили модернизацию Омского НПЗ, крупнейшего в нашей стране — 21 млн тонн переработки. Это стал, по сути, новый нефтеперерабатывающий завод с глубиной переработки 99%. По словам главы «Газпрома», в 2025 году завершается полномасштабная модернизация Московского НПЗ. Глубина переработки достигнет также 99%, отметил Дюков. По его словам, сегодня компания обеспечивает нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и на рынках других стран. «На внутреннем рынке растет потребление моторных топлив и других нефтепродуктов, смазочных, битумных материалов, нефтехимической продукции», — сообщил глава «Газпром нефти». Модернизация НПЗ в России в целях повышения качества бензина началась в 2019 году, пояснил URA.RU доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Роман Данилов. «Нефтяные компании получали за это обратный акциз, то есть налоговый вычет, и это позволяло вкладываться в модернизацию. Сегодня эта программа продолжается. Основная цель — повышение качества переработки бензина, степени переработки нефти и экологического класса бензина», — сказал эксперт. Он сообщил, что многие нефтяные компании увеличили объем выпуска высокооктанового топлива, соответствующего экологическому классу Евро-5. «Сегодня основная модернизация направлена на увеличение доли отечественного оборудования в нефтепереработке и увеличение объемов выработки бензина для удовлетворения внутреннего рынка, потому что большая часть всего бензина, который перерабатывается на российских НПЗ, потребляется внутри страны. Поэтому основная задача — это увеличение нефтепереработки внутри страны на отечественном оборудовании, отечественными нефтеперерабатывающими заводами», — указал Данилов. При этом он заметил, что перед отраслью сегодня не стоит задача строительства новых НПЗ. «Есть задача — модернизировать действующие, и встреча Путина с Дюковым как раз это показывает, — сказал эксперт. — Несмотря на санкции и атаки на НПЗ, мы видим, что Россия накопила достаточно хорошие компетенции в нефтепереработке, и состояние современных НПЗ говорит о том, что они в состоянии удовлетворить не только внутренний спрос, но и увеличить объемы экспорта». Ранее Украина совершала удары по территориям российских НПЗ. Для своих атак они задействуют беспилотники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удары украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам не повлияли на объемы производства автомобильного топлива в России. Его качество будет улучшаться благодаря модернизации НПЗ, которые обеспечивает нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Об этом рассказал глава «Газпром нефть» Александр Дюков в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным. «За прошлый год объем выручки от продаж рекордный за всю историю существования компании — 3,5 трлн, EBITDA — 1,3 трлн. Что радует — свыше 570 млрд рублей капитальных вложений. Глубина переработки сырья рекордная. Вы применяете современные технологии, в том числе цифровые решения», — подчеркнул Владимир Путин в разговоре с главой нефтеперерабатывающей компании. Таким образом Путин ответил на недавние удары ВСУ по НПЗ России, дав понять, что их удары ни к чему не привели. Александр Дюков в разговоре с президентом также рассказал, что «Газпром нефть» заканчивает полномасштабную модернизацию сети своих НПЗ. «В прошлом году мы завершили модернизацию Омского НПЗ, крупнейшего в нашей стране — 21 млн тонн переработки. Это стал, по сути, новый нефтеперерабатывающий завод с глубиной переработки 99%. По словам главы «Газпрома», в 2025 году завершается полномасштабная модернизация Московского НПЗ. Глубина переработки достигнет также 99%, отметил Дюков. По его словам, сегодня компания обеспечивает нефтью и нефтепродуктами потребителей как на внутреннем рынке, так и на рынках других стран. «Нефтяные компании получали за это обратный акциз, то есть налоговый вычет, и это позволяло вкладываться в модернизацию. Сегодня эта программа продолжается. Основная цель — повышение качества переработки бензина, степени переработки нефти и экологического класса бензина», — сказал эксперт. Он сообщил, что многие нефтяные компании увеличили объем выпуска высокооктанового топлива, соответствующего экологическому классу Евро-5. При этом он заметил, что перед отраслью сегодня не стоит задача строительства новых НПЗ. «Есть задача — модернизировать действующие, и встреча Путина с Дюковым как раз это показывает, — сказал эксперт. — Несмотря на санкции и атаки на НПЗ, мы видим, что Россия накопила достаточно хорошие компетенции в нефтепереработке, и состояние современных НПЗ говорит о том, что они в состоянии удовлетворить не только внутренний спрос, но и увеличить объемы экспорта». Ранее Украина совершала удары по территориям российских НПЗ. Для своих атак они задействуют беспилотники.