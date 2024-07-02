Муфтият Дагестана не нашел оснований для всеобщего запрета никаба

Отдел фетв Муфтията Дагестана, проанализировав шариатские тексты, не обнаружил оснований для общего запрета никаба. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала республиканского муфтията.
«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв Республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом из соображений безопасности запрет может вводится локально», — приводит слова руководителя отдела Ахмед-Хаджи Исаева telegram-канал Муфтията Дагестана.
Ранее Муфтият Дагестана сообщил, что в скором времени издаст фетву о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман республики Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками.
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