Муфтият Дагестана не нашел оснований для всеобщего запрета никаба

В Дагестане не стали запрещать никаб

03 июля 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

В Дагестане официально озвучили позицию относительно запрета никаба Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Отдел фетв Муфтията Дагестана, проанализировав шариатские тексты, не обнаружил оснований для общего запрета никаба. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала республиканского муфтията. «После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв Республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом из соображений безопасности запрет может вводится локально», — приводит слова руководителя отдела Ахмед-Хаджи Исаева telegram-канал Муфтията Дагестана. Ранее Муфтият Дагестана сообщил, что в скором времени издаст фетву о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман республики Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдел фетв Муфтията Дагестана, проанализировав шариатские тексты, не обнаружил оснований для общего запрета никаба. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала республиканского муфтията. «После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв Республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом из соображений безопасности запрет может вводится локально», — приводит слова руководителя отдела Ахмед-Хаджи Исаева telegram-канал Муфтията Дагестана. Ранее Муфтият Дагестана сообщил, что в скором времени издаст фетву о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман республики Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками.