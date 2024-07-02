02 июля 2024

Муфтият Дагестана не нашел оснований для всеобщего запрета никаба

В Дагестане не стали запрещать никаб
© Служба новостей «URA.RU»
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В Дагестане официально озвучили позицию относительно запрета никаба Фото:

Отдел фетв Муфтията Дагестана, проанализировав шариатские тексты, не обнаружил оснований для общего запрета никаба. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала республиканского муфтията.

«После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв Республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом из соображений безопасности запрет может вводится локально», — приводит слова руководителя отдела Ахмед-Хаджи Исаева telegram-канал Муфтията Дагестана.

Ранее Муфтият Дагестана сообщил, что в скором времени издаст фетву о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман республики Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками.

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Отдел фетв Муфтията Дагестана, проанализировав шариатские тексты, не обнаружил оснований для общего запрета никаба. Об этом стало известно из сообщения telegram-канала республиканского муфтията. «После тщательного анализа шариатских текстов в рамках четырех мазхабов отдел фетв Республики Дагестан не видит достаточных оснований для вынесения решения о всеобщем запрете никаба. При этом из соображений безопасности запрет может вводится локально», — приводит слова руководителя отдела Ахмед-Хаджи Исаева telegram-канал Муфтията Дагестана. Ранее Муфтият Дагестана сообщил, что в скором времени издаст фетву о запрете никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман республики Ахмад-Афанди Абдулаев на встрече с общественниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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