Сбербанк ведет переговоры с иностранными банками о запуске платежей по QR-кодам

Специалисты Сбера ведут переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других стран по запуску платежей по QR-кодам. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.
«Мы уже ведем переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки по QR-кодам. Граждане РФ все еще сталкиваются со сложностями при попытке купить что-либо за границей. Такое решение должно им помочь», — заявил Кирилл Царев в интервью «Известиям».
Собеседник издания добавил, что в прошлом году Сбер запустил для россиян в нескольких отелях Турции онлайн-оплату по карте. Также банк распространил возможность оплаты по SberPay или QR-коду в более чем 30 тысячах турецких магазинах, кафе и ресторанах.
Ранее крупнейшие банки РФ объединились для создания единого QR-кода. Новая платформа должна стать альтернативой системе быстрых платежей. На первую встречу консорциума явились более 20 крупных игроков банковской сферы.
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