Сбербанк ведет переговоры с иностранными банками о запуске платежей по QR-кодам

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Система упрощенной оплаты прежде всего рассчитана на туристов
Система упрощенной оплаты прежде всего рассчитана на туристов Фото:

Специалисты Сбера ведут переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других стран по запуску платежей по QR-кодам. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Мы уже ведем переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки по QR-кодам. Граждане РФ все еще сталкиваются со сложностями при попытке купить что-либо за границей. Такое решение должно им помочь», — заявил Кирилл Царев в интервью «Известиям».

Собеседник издания добавил, что в прошлом году Сбер запустил для россиян в нескольких отелях Турции онлайн-оплату по карте. Также банк распространил возможность оплаты по SberPay или QR-коду в более чем 30 тысячах турецких магазинах, кафе и ресторанах.

Ранее крупнейшие банки РФ объединились для создания единого QR-кода. Новая платформа должна стать альтернативой системе быстрых платежей. На первую встречу консорциума явились более 20 крупных игроков банковской сферы.

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Специалисты Сбера ведут переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других стран по запуску платежей по QR-кодам. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. «Мы уже ведем переговоры с иностранными банками и финансовыми партнерами из других государств о запуске такого сервиса, чтобы туристы могли оплачивать покупки по QR-кодам. Граждане РФ все еще сталкиваются со сложностями при попытке купить что-либо за границей. Такое решение должно им помочь», — заявил  Кирилл Царев в интервью «Известиям». Собеседник издания добавил, что в прошлом году Сбер запустил для россиян в нескольких отелях Турции онлайн-оплату по карте. Также банк распространил возможность оплаты по SberPay или QR-коду в более чем 30 тысячах турецких магазинах, кафе и ресторанах. Ранее крупнейшие банки РФ объединились для создания единого QR-кода. Новая платформа должна стать альтернативой системе быстрых платежей. На первую встречу консорциума явились более 20 крупных игроков банковской сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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