Белые грибы: где растут и как правильно готовить

Белый гриб получил свое название из-за того, что даже при термической обработке не темнеет. Он произрастает и хвойных лесах, и в лиственных, его можно встретить даже в тундре. Как правило, сезон белых грибов начинается в июле. URA.RU рассказывает, где они растут, как их правильно собирать и обрабатывать, и что можно приготовить из белых грибов.
Где и под какими деревьями растут белые грибы
Белые грибы или боровики являются одними из самых ценных и вкусных представителей своего царства. Они образуют особую симбиотическую связь с корнями деревьев, называемую микоризой. Это взаимовыгодное сожительство позволяет грибам получать необходимые питательные вещества, а деревьям — усваивать воду и минералы с большей эффективностью. Среди деревьев, которые чаще всего вступают в эту связь с боровиками, выделяются:
- ель: хвойные леса — традиционное место для поиска боровиков;
- сосна: солнечные и светлые участки соснового леса привлекательны для грибников;
- пихта: хотя пихтовые леса встречаются реже, они также являются хорошим местом для роста боровиков;
- дуб: мощные дубравы скрывают в себе богатые грибные поляны;
- береза: березовые рощи известны как одни из самых грибных мест.
Также некоторые специалисты отмечают возможность произрастания белых грибов в ильмовых и вязовых лесах. Обнаруженные там березовые, сосновые и еловые разновидности боровиков подтверждает эту теорию.
Возраст леса — ключевой фактор обитания боровиков
Выбирая место для «тихой охоты», грибникам следует учитывать не только типы деревьев, но и возраст леса. Старые и нетронутые человеком уголки природы часто скрывают в себе настоящие кладези боровиков. Грибницы этих грибов формируются и развиваются на протяжении десятилетий, поэтому особенно удачными являются лесные массивы, где деревья достигли возраста 20-50 лет и старше.
Как правильно собирать белые грибы
Время сбора белых грибов напрямую зависит от климатических условий региона. В северной умеренной зоне, к которой относится большинство территорий РФ, пик сезона приходится на период с середины июня до конца сентября. Хотя встречаются исключения, когда удачливые грибники находят боровики уже в конце весны. Но это скорее редкость, чем правило.
Наиболее благоприятный месяц для сбора белых грибов — август, особенно его вторая половина. Именно в это время грибы растут наиболее активно, их можно найти как поодиночке, так и целыми группами.
Собирать боровики следует только в экологически чистых районах, подальше от автомобильных дорог и промышленных предприятий, так как грибы способны накапливать токсины и тяжелые металлы. Подозрительные экземпляры, которые выглядят несвежими или поврежденными, лучше оставлять.
При сборе белых грибов рекомендуется использовать нож для аккуратного отсечения плодового тела у основания. Такой подход позволяет осмотреть гриб на предмет червоточин и сохранить целостность грибницы. Собранные грибы укладывают в корзины или прочные пакеты, чтобы не помять.
Миф о выкручивании и вырывании грибов
Существует распространенное мнение, что выкручивание или вырывание грибов может привести к повреждению грибницы. Однако на самом деле основная часть гриба находится под землей в виде мицелия — сети грибных нитей. Ранки от оторванных плодовых тел затягиваются быстро, при этом мицелий продолжает свой рост.
Как правильно обрабатывать грибы после сбора
Чтобы упростить процесс очистки и избежать возможных повреждений, белые грибы рекомендуется ненадолго замочить в воде. Это поможет смягчить прилипшие частицы земли и лесного мусора. Затем следует тщательно промыть грибы, уделяя особое внимание нижней стороне шляпок, где скапливается больше всего загрязнений.
Срез на ножках следует обновить ножом, чтобы удалить возможные загрязнения и поврежденные участки. Если кожица на шляпке легко снимается, это может указывать на начало порчи гриба, поэтому такую кожицу необходимо удалить.
Свежие боровики обладают ограниченным сроком хранения — всего до 12 часов при комнатной температуре. В холодильнике этот срок можно продлить до пяти дней, но уже через неделю грибы не только утратят свои вкусовые качества, но и могут стать небезопасными для употребления.
Что можно приготовить с белыми грибами
Самое простое, что можно сделать с боровиками — просто обжарить или потушить в сметане. С картошкой или без — тут все зависит только от фантазии повара. URA.RU собрало наиболее легкие и популярные рецепты.
Грибная икра
Потребует 500 граммов белых грибов, одна луковица, одна морковь, немного растительного масла, 100 г очищенных грецких орехов. Также понадобятся пара веточек кинзы.
Грибы предварительно чистят, нарезают и отваривают в течение часа. Затем дают немного остыть. В это время режут лук, морковь натирают на средней или мелкой терке. Подготовленные овощи следует обжарить на растительном масле. Потом добавляют грибы и жарят смесь на маленьком огне 10 минут. После этого солят и перчат и снимают с огня. Орехи измельчают в блендере. Кинзу мелко рубят. В блендер засыпают грибы с луком и морковью, добавляют кинзу. Когда все перемешалось — икра готова.
Грибной жюльен
Потребует 450 граммов белых грибов, две луковицы, одна морковь, один небольшой корень петрушки, 150 граммов гречки. Растительное масло можно добавлять по вкусу.
Грибы следует час варить и бросить на дуршлаг. Лук, морковь и корень петрушки при этом измельчают и обжаривают в масле. Следом добавляют грибы. Жарить следует, помешивая, в течение пяти минут. В кастрюле при этом кипятят 300 мл воды, туда высыпают гречку и варят до готовности. Все это перемешивают с грибами и прогревают. Остается только добавить соль и перец.
Легкий суп грибами
Еще один простой вариант — сварить из белых грибов суп. Для этого боровики отваривают час. Затем сцеживают бульон через марлю, а грибы промывают. Отдельно обжаривают на растительном масле лук и тертую морковку.
Бульон с грибами снова доводят до кипения, добавляют нарезанный брусочками картофель и варят в течение 15 минут. Следующий шаг — кладут обжаренные лук с морковью, доводят до кипения, солят и перчат. На огне кастрюлю еще пять минут. После чего супу только нужно ждать остыть.
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