Белые грибы: где растут и как правильно готовить

В регионах РФ сезон белых грибов начинается в июле
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"Тихая охота" будет удачной если знать, где собирать грибы
"Тихая охота" будет удачной если знать, где собирать грибы Фото:

Белый гриб получил свое название из-за того, что даже при термической обработке не темнеет. Он произрастает и хвойных лесах, и в лиственных, его можно встретить даже в тундре. Как правило, сезон белых грибов начинается в июле. URA.RU рассказывает, где они растут, как их правильно собирать и обрабатывать, и что можно приготовить из белых грибов.

Где и под какими деревьями растут белые грибы

Белые грибы или боровики являются одними из самых ценных и вкусных представителей своего царства. Они образуют особую симбиотическую связь с корнями деревьев, называемую микоризой. Это взаимовыгодное сожительство позволяет грибам получать необходимые питательные вещества, а деревьям — усваивать воду и минералы с большей эффективностью. Среди деревьев, которые чаще всего вступают в эту связь с боровиками, выделяются:

  • ель: хвойные леса — традиционное место для поиска боровиков;
  • сосна: солнечные и светлые участки соснового леса привлекательны для грибников;
  • пихта: хотя пихтовые леса встречаются реже, они также являются хорошим местом для роста боровиков;
  • дуб: мощные дубравы скрывают в себе богатые грибные поляны;
  • береза: березовые рощи известны как одни из самых грибных мест.

Также некоторые специалисты отмечают возможность произрастания белых грибов в ильмовых и вязовых лесах. Обнаруженные там березовые, сосновые и еловые разновидности боровиков подтверждает эту теорию.

Белый гриб обладает приятным ароматом и насыщенными вкусовыми качествами
Белый гриб обладает приятным ароматом и насыщенными вкусовыми качествами
Фото:

Возраст леса — ключевой фактор обитания боровиков

Выбирая место для «тихой охоты», грибникам следует учитывать не только типы деревьев, но и возраст леса. Старые и нетронутые человеком уголки природы часто скрывают в себе настоящие кладези боровиков. Грибницы этих грибов формируются и развиваются на протяжении десятилетий, поэтому особенно удачными являются лесные массивы, где деревья достигли возраста 20-50 лет и старше.

Как правильно собирать белые грибы

Время сбора белых грибов напрямую зависит от климатических условий региона. В северной умеренной зоне, к которой относится большинство территорий РФ, пик сезона приходится на период с середины июня до конца сентября. Хотя встречаются исключения, когда удачливые грибники находят боровики уже в конце весны. Но это скорее редкость, чем правило.

Наиболее благоприятный месяц для сбора белых грибов — август, особенно его вторая половина. Именно в это время грибы растут наиболее активно, их можно найти как поодиночке, так и целыми группами.

Собирать боровики следует только в экологически чистых районах, подальше от автомобильных дорог и промышленных предприятий, так как грибы способны накапливать токсины и тяжелые металлы. Подозрительные экземпляры, которые выглядят несвежими или поврежденными, лучше оставлять.

При сборе белых грибов рекомендуется использовать нож для аккуратного отсечения плодового тела у основания. Такой подход позволяет осмотреть гриб на предмет червоточин и сохранить целостность грибницы. Собранные грибы укладывают в корзины или прочные пакеты, чтобы не помять.

Миф о выкручивании и вырывании грибов

Существует распространенное мнение, что выкручивание или вырывание грибов может привести к повреждению грибницы. Однако на самом деле основная часть гриба находится под землей в виде мицелия — сети грибных нитей. Ранки от оторванных плодовых тел затягиваются быстро, при этом мицелий продолжает свой рост.

Как правильно обрабатывать грибы после сбора

Чтобы упростить процесс очистки и избежать возможных повреждений, белые грибы рекомендуется ненадолго замочить в воде. Это поможет смягчить прилипшие частицы земли и лесного мусора. Затем следует тщательно промыть грибы, уделяя особое внимание нижней стороне шляпок, где скапливается больше всего загрязнений.

Срез на ножках следует обновить ножом, чтобы удалить возможные загрязнения и поврежденные участки. Если кожица на шляпке легко снимается, это может указывать на начало порчи гриба, поэтому такую кожицу необходимо удалить.

Свежие боровики обладают ограниченным сроком хранения — всего до 12 часов при комнатной температуре. В холодильнике этот срок можно продлить до пяти дней, но уже через неделю грибы не только утратят свои вкусовые качества, но и могут стать небезопасными для употребления.

Что можно приготовить с белыми грибами

Самое простое, что можно сделать с боровиками — просто обжарить или потушить в сметане. С картошкой или без — тут все зависит только от фантазии повара. URA.RU собрало наиболее легкие и популярные рецепты.

Грибная икра

Потребует 500 граммов белых грибов, одна луковица, одна морковь, немного растительного масла, 100 г очищенных грецких орехов. Также понадобятся пара веточек кинзы. 

Грибы предварительно чистят, нарезают и отваривают в течение часа. Затем дают немного остыть. В это время режут лук, морковь натирают на средней или мелкой терке. Подготовленные овощи следует обжарить на растительном масле. Потом добавляют грибы и жарят смесь на маленьком огне 10 минут. После этого солят и перчат и снимают с огня. Орехи измельчают в блендере. Кинзу мелко рубят. В блендер засыпают грибы с луком и морковью, добавляют кинзу. Когда все перемешалось — икра готова.

Грибной жюльен

Потребует 450 граммов белых грибов, две луковицы, одна морковь, один небольшой корень петрушки, 150 граммов гречки. Растительное масло можно добавлять по вкусу.

Грибы следует час варить и бросить на дуршлаг. Лук, морковь и корень петрушки при этом измельчают и обжаривают в масле. Следом добавляют грибы. Жарить следует, помешивая, в течение пяти минут. В кастрюле при этом кипятят 300 мл воды, туда высыпают гречку и варят до готовности. Все это перемешивают с грибами и прогревают. Остается только добавить соль и перец.

Особенно богатыми на грибы в этом году оказались Ленинградская, Нижегородская, Рязанская и Тверская области
Особенно богатыми на грибы в этом году оказались Ленинградская, Нижегородская, Рязанская и Тверская области
Фото:

Легкий суп грибами

Еще один простой вариант — сварить из белых грибов суп. Для этого боровики отваривают час. Затем сцеживают бульон через марлю, а грибы промывают. Отдельно обжаривают на растительном масле лук и тертую морковку.

Бульон с грибами снова доводят до кипения, добавляют нарезанный брусочками картофель и варят в течение 15 минут. Следующий шаг — кладут обжаренные лук с морковью, доводят до кипения, солят и перчат. На огне кастрюлю еще пять минут. После чего супу только нужно ждать остыть.

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Белый гриб получил свое название из-за того, что даже при термической обработке не темнеет. Он произрастает и хвойных лесах, и в лиственных, его можно встретить даже в тундре. Как правило, сезон белых грибов начинается в июле. URA.RU рассказывает, где они растут, как их правильно собирать и обрабатывать, и что можно приготовить из белых грибов. Где и под какими деревьями растут белые грибы Белые грибы или боровики являются одними из самых ценных и вкусных представителей своего царства. Они образуют особую симбиотическую связь с корнями деревьев, называемую микоризой. Это взаимовыгодное сожительство позволяет грибам получать необходимые питательные вещества, а деревьям — усваивать воду и минералы с большей эффективностью. Среди деревьев, которые чаще всего вступают в эту связь с боровиками, выделяются: Также некоторые специалисты отмечают возможность произрастания белых грибов в ильмовых и вязовых лесах. Обнаруженные там березовые, сосновые и еловые разновидности боровиков подтверждает эту теорию. Возраст леса — ключевой фактор обитания боровиков Выбирая место для «тихой охоты», грибникам следует учитывать не только типы деревьев, но и возраст леса. Старые и нетронутые человеком уголки природы часто скрывают в себе настоящие кладези боровиков. Грибницы этих грибов формируются и развиваются на протяжении десятилетий, поэтому особенно удачными являются лесные массивы, где деревья достигли возраста 20-50 лет и старше. Как правильно собирать белые грибы Время сбора белых грибов напрямую зависит от климатических условий региона. В северной умеренной зоне, к которой относится большинство территорий РФ, пик сезона приходится на период с середины июня до конца сентября. Хотя встречаются исключения, когда удачливые грибники находят боровики уже в конце весны. Но это скорее редкость, чем правило. Наиболее благоприятный месяц для сбора белых грибов — август, особенно его вторая половина. Именно в это время грибы растут наиболее активно, их можно найти как поодиночке, так и целыми группами. Собирать боровики следует только в экологически чистых районах, подальше от автомобильных дорог и промышленных предприятий, так как грибы способны накапливать токсины и тяжелые металлы. Подозрительные экземпляры, которые выглядят несвежими или поврежденными, лучше оставлять. При сборе белых грибов рекомендуется использовать нож для аккуратного отсечения плодового тела у основания. Такой подход позволяет осмотреть гриб на предмет червоточин и сохранить целостность грибницы. Собранные грибы укладывают в корзины или прочные пакеты, чтобы не помять. Миф о выкручивании и вырывании грибов Существует распространенное мнение, что выкручивание или вырывание грибов может привести к повреждению грибницы. Однако на самом деле основная часть гриба находится под землей в виде мицелия — сети грибных нитей. Ранки от оторванных плодовых тел затягиваются быстро, при этом мицелий продолжает свой рост. Как правильно обрабатывать грибы после сбора Чтобы упростить процесс очистки и избежать возможных повреждений, белые грибы рекомендуется ненадолго замочить в воде. Это поможет смягчить прилипшие частицы земли и лесного мусора. Затем следует тщательно промыть грибы, уделяя особое внимание нижней стороне шляпок, где скапливается больше всего загрязнений. Срез на ножках следует обновить ножом, чтобы удалить возможные загрязнения и поврежденные участки. Если кожица на шляпке легко снимается, это может указывать на начало порчи гриба, поэтому такую кожицу необходимо удалить. Свежие боровики обладают ограниченным сроком хранения — всего до 12 часов при комнатной температуре. В холодильнике этот срок можно продлить до пяти дней, но уже через неделю грибы не только утратят свои вкусовые качества, но и могут стать небезопасными для употребления. Что можно приготовить с белыми грибами Самое простое, что можно сделать с боровиками — просто обжарить или потушить в сметане. С картошкой или без — тут все зависит только от фантазии повара. URA.RU собрало наиболее легкие и популярные рецепты. Грибная икра Потребует 500 граммов белых грибов, одна луковица, одна морковь, немного растительного масла, 100 г очищенных грецких орехов. Также понадобятся пара веточек кинзы.  Грибы предварительно чистят, нарезают и отваривают в течение часа. Затем дают немного остыть. В это время режут лук, морковь натирают на средней или мелкой терке. Подготовленные овощи следует обжарить на растительном масле. Потом добавляют грибы и жарят смесь на маленьком огне 10 минут. После этого солят и перчат и снимают с огня. Орехи измельчают в блендере. Кинзу мелко рубят. В блендер засыпают грибы с луком и морковью, добавляют кинзу. Когда все перемешалось — икра готова. Грибной жюльен Потребует 450 граммов белых грибов, две луковицы, одна морковь, один небольшой корень петрушки, 150 граммов гречки. Растительное масло можно добавлять по вкусу. Грибы следует час варить и бросить на дуршлаг. Лук, морковь и корень петрушки при этом измельчают и обжаривают в масле. Следом добавляют грибы. Жарить следует, помешивая, в течение пяти минут. В кастрюле при этом кипятят 300 мл воды, туда высыпают гречку и варят до готовности. Все это перемешивают с грибами и прогревают. Остается только добавить соль и перец. Легкий суп грибами Еще один простой вариант — сварить из белых грибов суп. Для этого боровики отваривают час. Затем сцеживают бульон через марлю, а грибы промывают. Отдельно обжаривают на растительном масле лук и тертую морковку. Бульон с грибами снова доводят до кипения, добавляют нарезанный брусочками картофель и варят в течение 15 минут. Следующий шаг — кладут обжаренные лук с морковью, доводят до кипения, солят и перчат. На огне кастрюлю еще пять минут. После чего супу только нужно ждать остыть.
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