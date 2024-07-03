Из МЧС уволили сотрудника, спасшего младенца после взрыва в Магнитогорске

03 июля 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

Гриценко уволили из МЧС РФ из-за утраты к нему доверия Фото: Размик Закарян © URA.RU Заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС РФ Петр Гриценко был уволен после того, как спас ребенка после взрыва газа в Магнитогорске. Причиной для увольнения стала утрата доверия в качестве сотрудника и нарушения законов в противодействии коррупции. Соответствующая информация размещена в официальном реестре на портале «Госслужба». «Гриценко Петр Николаевич, департамент спасательных формирований МЧС России, заместитель директора. Абзац 2 и 3 подпункта «д. 1» пункта 1 статьи 51 федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», — говорится на портале . Причиной увольнения послужило нарушение Гриценко требований законодательства в сфере противодействия коррупции, включая непринятие мер к урегулированию конфликта интересов и непредоставление сведений о доходах, расходах и имуществе своей жены, себя и детей. Утром 31 декабря 2018 года в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв газа, который привел к обрушению части здания. Спасательная операция на месте происшествия продолжалась несколько дней и завершилась 3 января. В результате трагедии погибли 39 человек. Также 1 января был обнаружен живым 10-месячный Ваня, который провел под завалами более суток, его спас Гриценко. На тот момент мужчина был сотрудником спасательного Центра «Лидер» МЧС РФ. После успешной спасательной операции Гриценко был повышен и переведен на службу в центральный аппарат МЧС РФ. Помимо прочего, начальник отдела организации поисково-спасательных работ на акваториях и подводных работ особого (специального) назначения департамента спасательных формирований МЧС РФ Максим Маховиков, который также имел опыт службы в «Лидере» был уволен одним приказом с Гриценко. Основания для увольнения являются аналогичными с Гриценко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель директора департамента спасательных формирований МЧС РФ Петр Гриценко был уволен после того, как спас ребенка после взрыва газа в Магнитогорске. Причиной для увольнения стала утрата доверия в качестве сотрудника и нарушения законов в противодействии коррупции. Соответствующая информация размещена в официальном реестре на портале «Госслужба». «Гриценко Петр Николаевич, департамент спасательных формирований МЧС России, заместитель директора. Абзац 2 и 3 подпункта «д. 1» пункта 1 статьи 51 федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», — говорится на портале. Причиной увольнения послужило нарушение Гриценко требований законодательства в сфере противодействия коррупции, включая непринятие мер к урегулированию конфликта интересов и непредоставление сведений о доходах, расходах и имуществе своей жены, себя и детей. Утром 31 декабря 2018 года в одном из жилых домов Магнитогорска произошел взрыв газа, который привел к обрушению части здания. Спасательная операция на месте происшествия продолжалась несколько дней и завершилась 3 января. В результате трагедии погибли 39 человек. Также 1 января был обнаружен живым 10-месячный Ваня, который провел под завалами более суток, его спас Гриценко. На тот момент мужчина был сотрудником спасательного Центра «Лидер» МЧС РФ. После успешной спасательной операции Гриценко был повышен и переведен на службу в центральный аппарат МЧС РФ. Помимо прочего, начальник отдела организации поисково-спасательных работ на акваториях и подводных работ особого (специального) назначения департамента спасательных формирований МЧС РФ Максим Маховиков, который также имел опыт службы в «Лидере» был уволен одним приказом с Гриценко. Основания для увольнения являются аналогичными с Гриценко.