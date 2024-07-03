Буланова с молодым супругом задумалась об усыновлении ребенка

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Татьяна Буланова не исключает возможность усыновления ребенка Фото:

Муж певицы Булановой предложил ей усыновить ребенка. Как рассказала артистка, для нее нет разницы, сама она родит ребенка или это сделает другая женщина.

«Такой вариант мы тоже с мужем обсуждали, он, кстати, сам его предложил. Для меня тоже нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, — чужих детей, как говорится, не бывает. Поэтому мы этот способ стать родителями не исключаем. Но пока думаем», — сказала Буланова в интервью порталу Леди Mail.ru.

По ее словам, это серьезный шаг, который следует хорошо обдумать. Певица сравнивает его с венчанием: «Как венчание: считаю, если перед Богом дал клятву, развенчаться уже нельзя. Так и с ребенком из детского дома: если взял его, назад дороги нет».

Ранее Буланова рассказывала о подарках от нового мужа, его долгах и выражала надежду, что он «не сбежит». Также певица раскрыла, сколько тратит на процедуры по омоложению.

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Муж певицы Булановой предложил ей усыновить ребенка. Как рассказала артистка, для нее нет разницы, сама она родит ребенка или это сделает другая женщина. «Такой вариант мы тоже с мужем обсуждали, он, кстати, сам его предложил. Для меня тоже нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, — чужих детей, как говорится, не бывает. Поэтому мы этот способ стать родителями не исключаем. Но пока думаем», — сказала Буланова в интервью порталу Леди Mail.ru. По ее словам, это серьезный шаг, который следует хорошо обдумать. Певица сравнивает его с венчанием: «Как венчание: считаю, если перед Богом дал клятву, развенчаться уже нельзя. Так и с ребенком из детского дома: если взял его, назад дороги нет». Ранее Буланова рассказывала о подарках от нового мужа, его долгах и выражала надежду, что он «не сбежит». Также певица раскрыла, сколько тратит на процедуры по омоложению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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