Буланова с молодым супругом задумалась об усыновлении ребенка

Муж певицы Булановой предложил ей усыновить ребенка. Как рассказала артистка, для нее нет разницы, сама она родит ребенка или это сделает другая женщина.
«Такой вариант мы тоже с мужем обсуждали, он, кстати, сам его предложил. Для меня тоже нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, — чужих детей, как говорится, не бывает. Поэтому мы этот способ стать родителями не исключаем. Но пока думаем», — сказала Буланова в интервью порталу Леди Mail.ru.
По ее словам, это серьезный шаг, который следует хорошо обдумать. Певица сравнивает его с венчанием: «Как венчание: считаю, если перед Богом дал клятву, развенчаться уже нельзя. Так и с ребенком из детского дома: если взял его, назад дороги нет».
Ранее Буланова рассказывала о подарках от нового мужа, его долгах и выражала надежду, что он «не сбежит». Также певица раскрыла, сколько тратит на процедуры по омоложению.
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