Буланова с молодым супругом задумалась об усыновлении ребенка

03 июля 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

Татьяна Буланова не исключает возможность усыновления ребенка Фото: Евгений Стукалин/ТАСС Муж певицы Булановой предложил ей усыновить ребенка. Как рассказала артистка, для нее нет разницы, сама она родит ребенка или это сделает другая женщина. «Такой вариант мы тоже с мужем обсуждали, он, кстати, сам его предложил. Для меня тоже нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, — чужих детей, как говорится, не бывает. Поэтому мы этот способ стать родителями не исключаем. Но пока думаем», — сказала Буланова в интервью порталу Леди Mail.ru. По ее словам, это серьезный шаг, который следует хорошо обдумать. Певица сравнивает его с венчанием: «Как венчание: считаю, если перед Богом дал клятву, развенчаться уже нельзя. Так и с ребенком из детского дома: если взял его, назад дороги нет». Ранее Буланова рассказывала о подарках от нового мужа, его долгах и выражала надежду, что он «не сбежит». Также певица раскрыла, сколько тратит на процедуры по омоложению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Муж певицы Булановой предложил ей усыновить ребенка. Как рассказала артистка, для нее нет разницы, сама она родит ребенка или это сделает другая женщина. «Такой вариант мы тоже с мужем обсуждали, он, кстати, сам его предложил. Для меня тоже нет особой разницы, я родила ребенка или другая женщина, — чужих детей, как говорится, не бывает. Поэтому мы этот способ стать родителями не исключаем. Но пока думаем», — сказала Буланова в интервью порталу Леди Mail.ru. По ее словам, это серьезный шаг, который следует хорошо обдумать. Певица сравнивает его с венчанием: «Как венчание: считаю, если перед Богом дал клятву, развенчаться уже нельзя. Так и с ребенком из детского дома: если взял его, назад дороги нет». Ранее Буланова рассказывала о подарках от нового мужа, его долгах и выражала надежду, что он «не сбежит». Также певица раскрыла, сколько тратит на процедуры по омоложению.