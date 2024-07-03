Муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов

«Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз», — передает Муфтият РД в своем telegram-канале. Запрет выдвинут на фоне терактов в Дербенте и Махачкале.
Ранее Муфтият не нашел оснований для запрета на никаб. Отдел фетв Муфтията Дагестана для этого проанализировал шариатские тексты. Уточняется, что запрет может быть введен локально.
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В Дагестане временно запретили носить никабы. Распоряжение действует до устранения новых угроз в стране. Об этом сообщает Муфтият Республики. «Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз», — передает Муфтият РД в своем telegram-канале. Запрет выдвинут на фоне терактов в Дербенте и Махачкале. Ранее Муфтият не нашел оснований для запрета на никаб. Отдел фетв Муфтията Дагестана для этого проанализировал шариатские тексты. Уточняется, что запрет может быть введен локально.