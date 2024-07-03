Муфтият Дагестана временно запретил ношение никабов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никаб
В Дагестане временно запретили жителям и гостям носить никаб Фото:

В Дагестане временно запретили носить никабы. Распоряжение действует до устранения новых угроз в стране. Об этом сообщает Муфтият Республики.

Новость по теме
Что такое никаб, и почему его хотят запретить в России

«Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз», — передает Муфтият РД в своем telegram-канале. Запрет выдвинут на фоне терактов в Дербенте и Махачкале.

Ранее Муфтият не нашел оснований для запрета на никаб. Отдел фетв Муфтията Дагестана для этого проанализировал шариатские тексты. Уточняется, что запрет может быть введен локально.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане временно запретили носить никабы. Распоряжение действует до устранения новых угроз в стране. Об этом сообщает Муфтият Республики. «Муфтий, ссылаясь на обращение от министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов до устранения выявленных угроз», — передает Муфтият РД в своем telegram-канале. Запрет выдвинут на фоне терактов в Дербенте и Махачкале. Ранее Муфтият не нашел оснований для запрета на никаб. Отдел фетв Муфтията Дагестана для этого проанализировал шариатские тексты. Уточняется, что запрет может быть введен локально.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...