Второй эсер со скандалом вышел из партии и снялся с выборов в гордуму Челябинска

Депутат Григорчик отказался идти в гордуму Челябинска от «Справедливой России»

03 июля 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Дмитрий Григорчик не счел возможным комментировать конфликт из-за поданного им заявления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Второй кандидат от «Справедливой России» в гордуму Челябинска — Дмитрий Григорчик — демонстративно отказался от участия в выборах от партии и подал заявление о выходе из нее. Об этом сообщили URA.RU источники в политических кругах. «Действующий депутат Курчатовского райсовета Григорчик заявил о выходе из „Справедливой России“ 2 июля, на следующий день после того, как это сделал его коллега Дмитрий Иванов. При этом произошел конфликт из-за вещей, который закончился вызовом полиции. Поданное заявление порвали и обещали „решить вопрос через неделю“», — сообщил URA.RU инсайдер. «Да, я подал заявление о выходе. К партии претензий не имею, но собираюсь участвовать в выборах самовыдвиженцем. Что до конфликта, комментировать сейчас эту ситуацию не хочу», — заявил URA.RU Григорчик. Глава аппарата реготделения «СР» Виктор Вычужанин заявил URA.RU, что уже второй подобный случай позволяет предположить, что эсеры столкнулись с недобросовестной политтехнологией. «Действительно, Григорчик передумал участвовать в выборах и принес заявление о выходе из партии. Это его право. При этом на конференции 1 июля он не воспользовался возможностью взять самоотвод и голосовал за предложенный список кандидатов. Его решение, принятое вчера, очевидно в пользу наших политических конкурентов, потому что фактически освобождает одномандатный округ», — сказал Вычужанин. Региональная партконференция «СР» утвердила Григорчика кандидатом по одномандатному избирательному округу №9 в Курчатовском районе Челябинска, где ему предстояло конкурировать с победителем праймериз «Единой России» замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Игорем Латыповым. Иванов, помимо того, что был списочником, должен был баллотироваться по округу №3 в Калининском районе против единоросса Дениса Лапотышкина. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Второй кандидат от «Справедливой России» в гордуму Челябинска — Дмитрий Григорчик — демонстративно отказался от участия в выборах от партии и подал заявление о выходе из нее. Об этом сообщили URA.RU источники в политических кругах. «Действующий депутат Курчатовского райсовета Григорчик заявил о выходе из „Справедливой России“ 2 июля, на следующий день после того, как это сделал его коллега Дмитрий Иванов. При этом произошел конфликт из-за вещей, который закончился вызовом полиции. Поданное заявление порвали и обещали „решить вопрос через неделю“», — сообщил URA.RU инсайдер. «Да, я подал заявление о выходе. К партии претензий не имею, но собираюсь участвовать в выборах самовыдвиженцем. Что до конфликта, комментировать сейчас эту ситуацию не хочу», — заявил URA.RU Григорчик. Глава аппарата реготделения «СР» Виктор Вычужанин заявил URA.RU, что уже второй подобный случай позволяет предположить, что эсеры столкнулись с недобросовестной политтехнологией. «Действительно, Григорчик передумал участвовать в выборах и принес заявление о выходе из партии. Это его право. При этом на конференции 1 июля он не воспользовался возможностью взять самоотвод и голосовал за предложенный список кандидатов. Его решение, принятое вчера, очевидно в пользу наших политических конкурентов, потому что фактически освобождает одномандатный округ», — сказал Вычужанин. Региональная партконференция «СР» утвердила Григорчика кандидатом по одномандатному избирательному округу №9 в Курчатовском районе Челябинска, где ему предстояло конкурировать с победителем праймериз «Единой России» замдиректора по безопасности Челябинского цинкового завода (АО «ЧЦЗ») Игорем Латыповым. Иванов, помимо того, что был списочником, должен был баллотироваться по округу №3 в Калининском районе против единоросса Дениса Лапотышкина. Выборы в гордуму Челябинска пройдут 8 сентября и, впервые с 2014 года, будут прямыми. Горожанам предстоит избрать 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.