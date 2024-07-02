Теплоэнергетики Кургана впервые провели диагностику теплосетей с помощью робота

Общая протяженность исследуемого трубопровода составила 200 метровФото: пресс-служба КГК
В Кургане теплоэнергетики обследовали с помощью робота участок тепловой магистральной сети над железнодорожными путями в районе Некрасовского моста, проходящий на 20-метровой высоте. Такой метод проверки теплосетей использовался в городе впервые. Общая протяженность исследуемого трубопровода составила 200 метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Курганской генерирующей компании» (КГК).
Как показали результаты обследования, гарантированный срок безаварийной работы проверенного трубопровода составит десять лет. «Чтобы спрогнозировать срок службы труб и не допустить возникновения аварийных ситуаций с отключением тепла, было принято решение о проведении комплексного исследования участка с помощью современных технологий. Также диагностика помогла понять, что в ближайшие годы нет необходимости вносить в инвестпрограмму расходы на капитальный ремонт данного трубопровода», — отметил генеральный директор КГК Александр Прибылев.
Как пояснили в компании, устранение дефектов на сложных участках теплотрасс требует времени и привлечения специализированных организаций. Технология внутритрубной диагностики с помощью робота разработана инженерами из Санкт-Петербурга. Роботизированный модуль оборудован датчиками и камерами, которые позволяют определять состояние стенок трубопроводов. Полученную информацию робот передает специалисту для анализа. В КГК сообщили, что такой метод диагностики тепломагистралей в Кургане планируется применять ежегодно.
Теплоэнергетики проверили состояние теплотрассы над железнодорожными путями
Фото: пресс-служба КГК
Специальный робот позволяет диагностировать сложные участки теплосетей
Фото: пресс-служба КГК
Робот для внутритрубной диагностики теплосетей применили в Кургане впервые
Фото: пресс-служба КГК
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В Кургане теплоэнергетики обследовали с помощью робота участок тепловой магистральной сети над железнодорожными путями в районе Некрасовского моста, проходящий на 20-метровой высоте. Такой метод проверки теплосетей использовался в городе впервые. Общая протяженность исследуемого трубопровода составила 200 метров. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Курганской генерирующей компании» (КГК). Как показали результаты обследования, гарантированный срок безаварийной работы проверенного трубопровода составит десять лет. «Чтобы спрогнозировать срок службы труб и не допустить возникновения аварийных ситуаций с отключением тепла, было принято решение о проведении комплексного исследования участка с помощью современных технологий. Также диагностика помогла понять, что в ближайшие годы нет необходимости вносить в инвестпрограмму расходы на капитальный ремонт данного трубопровода», — отметил генеральный директор КГК Александр Прибылев. Как пояснили в компании, устранение дефектов на сложных участках теплотрасс требует времени и привлечения специализированных организаций. Технология внутритрубной диагностики с помощью робота разработана инженерами из Санкт-Петербурга. Роботизированный модуль оборудован датчиками и камерами, которые позволяют определять состояние стенок трубопроводов. Полученную информацию робот передает специалисту для анализа. В КГК сообщили, что такой метод диагностики тепломагистралей в Кургане планируется применять ежегодно.