Губернатор Текслер возглавил список ЕР на выборах в гордуму Челябинска

Парткоференция ЕР утвердила кандидатов на выборы в челябинскую гордуму 3 июля

03 июля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер поведет кандидатов-единороссов на выборы в челябинскую гордуму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Олег Голиков и глава областного отделения «Движения первых» Светлана Буравова возглавили партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска. Окончательный его вариант утвердила 3 июня региональная конференция ЕР. «Делегаты проголосовали за представленный им список. Текслер, Голиков и первый вице-спикер заксобрания Денис Моисеев, очевидно, передадут свои мандаты. Тогда на „проходные“ места могут рассчитывать следующие по списку кандидаты. Это, например, спикер гордумы Андрей Шмидт, участник СВО Илья Новосельцев, Владимир Бодров, Александр Спицын и другие», — пояснил URA.RU участник мероприятия. Также конференция согласовала перечень кандидатов-одномандатников. «Единая Россия» по итогам праймериз выдвинула их по всем 25 округам. Выборы в гордуму состоятся 8 сентября. Челябинцы проголосуют за 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер, депутат Госдумы Олег Голиков и глава областного отделения «Движения первых» Светлана Буравова возглавили партийный список «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска. Окончательный его вариант утвердила 3 июня региональная конференция ЕР. «Делегаты проголосовали за представленный им список. Текслер, Голиков и первый вице-спикер заксобрания Денис Моисеев, очевидно, передадут свои мандаты. Тогда на „проходные“ места могут рассчитывать следующие по списку кандидаты. Это, например, спикер гордумы Андрей Шмидт, участник СВО Илья Новосельцев, Владимир Бодров, Александр Спицын и другие», — пояснил URA.RU участник мероприятия. Также конференция согласовала перечень кандидатов-одномандатников. «Единая Россия» по итогам праймериз выдвинула их по всем 25 округам. Выборы в гордуму состоятся 8 сентября. Челябинцы проголосуют за 37 депутатов: 25 по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.