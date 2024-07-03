Депутата гордумы Челябинска вызвали в СК по делу экс-директора ЧЭМК Ходоровского

Депутата Челябинской гордумы Виталия Рыльских пригласили в СКР. Вызов связан с делом экс-директора ЧЭМК Павла Ходоровского, сообщил 3 июля URA.RU источник в правоохранительных органах.
«Виталия Павловича (Рыльских — ред.) пригласили сегодня в Следственный комитет в связи с делом Павла Ходоровского. Процессуальный статус его пока не определен», — рассказал инсайдер.
В пресс-службе регионального управления СКР воздержались от комментариев. Сам Рыльских также отказался комментировать эту информацию.
Ходоровского задержали у него дома 10 июня по обвинению в сексуальных контактах с несовершеннолетними. Выйти на топ-менеджера помогла сутенерша, которая привозила детей Ходоровскому на комбинат. Главной уликой по делу стали порнографические материалы с участием несовершеннолетних, обнаруженные в телефоне топ-менеджера.
Суд вынес решение об аресте Ходоровского. После этого совет директоров комбината назначил ему на смену заместителя гендиректора, директора по производству Владимир Иванченко.
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