В телефоне гендиректора ЧЭМК Ходоровского нашли порнографические материалы

В телефоне задержанного гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского нашли порнографические материалы с детьми. Об этом URA.RU 11 июня рассказали источники в силовых структурах.
«В ходе проведения следственных действий был изучен телефон топ-менеджера. В нем оперативники нашли порнографические материалы с детьми, при чем на них Ходоровский играл „главную роль“», — рассказал источник.
По данным URA.RU, также подобные материалы были найдены и в телефоне одной из девочек, которую отправили к Ходоровскому. Данные видео и фото являются одним из ключевых доказательств по делу.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, после предъявления обвинений Ходоровскому изберут меру пресечения. Вместе с ним по делу проходит еще один человек. По данным URA.RU, речь идет о сутенере, который предоставлял топ-менеджеру детей для интимных утех. Заседание суда, на котором им изберут меру пресечения, будет проходить в закрытом режиме, так как дело касается полового преступления, совершенного в отношении детей.
Ходоровский был задержан в своем коттедже. Для его задержания силовикам пришлось выламывать двери. По делу продолжаются следственные действия. В случае доказательства вины Ходоровскому грозит срок в колонии.
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