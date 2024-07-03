Лихачев: восемь человек пострадали при атаке беспилотников по Запорожской АЭС

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., запорожская аэс
Беспилотники атаковал Запорожскую АЭС, подчеркнул Алексей Лихачев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вражеские беспилотники ударили по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Пострадали восемь человек. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

«В 10:30 (по мск) по Запорожской АЭС ударили беспилотники», — подчеркнул Алексей Лихачев. Его слова передает ТАСС. В результате атаки восемь человек пострадали.

ВСУ ранее уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции.

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Вражеские беспилотники ударили по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Пострадали восемь человек. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев «В 10:30 (по мск) по Запорожской АЭС ударили беспилотники», — подчеркнул Алексей Лихачев. Его слова передает ТАСС. В результате атаки восемь человек пострадали. ВСУ ранее уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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