Лихачев: восемь человек пострадали при атаке беспилотников по Запорожской АЭС

03 июля 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Беспилотники атаковал Запорожскую АЭС, подчеркнул Алексей Лихачев Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вражеские беспилотники ударили по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Пострадали восемь человек. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев «В 10:30 (по мск) по Запорожской АЭС ударили беспилотники», — подчеркнул Алексей Лихачев. Его слова передает ТАСС. В результате атаки восемь человек пострадали. ВСУ ранее уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вражеские беспилотники ударили по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Пострадали восемь человек. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев «В 10:30 (по мск) по Запорожской АЭС ударили беспилотники», — подчеркнул Алексей Лихачев. Его слова передает ТАСС. В результате атаки восемь человек пострадали. ВСУ ранее уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции.