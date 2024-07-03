Лихачев: восемь человек пострадали при атаке беспилотников по Запорожской АЭС

Беспилотники атаковал Запорожскую АЭС, подчеркнул Алексей Лихачев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вражеские беспилотники ударили по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Пострадали восемь человек. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
«В 10:30 (по мск) по Запорожской АЭС ударили беспилотники», — подчеркнул Алексей Лихачев. Его слова передает ТАСС. В результате атаки восемь человек пострадали.
ВСУ ранее уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции.
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