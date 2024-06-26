Вооруженные силы Украины уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции.
«Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ», — говорится в официальном telegram-канале ЗАЭС. Подобные посты предназначены для радиационного контроля за окружающей средой.
Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по ЗАЭС. Так, ранее в результате обстрела в городе Энергодар были обесточены несколько подразделений атомной станции. До этого ВСУ вывели из строя подстанцию «Радуга».
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Вооруженные силы Украины уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции. «Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ», — говорится в официальном telegram-канале ЗАЭС. Подобные посты предназначены для радиационного контроля за окружающей средой. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по ЗАЭС. Так, ранее в результате обстрела в городе Энергодар были обесточены несколько подразделений атомной станции. До этого ВСУ вывели из строя подстанцию «Радуга».