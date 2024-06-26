ВСУ уничтожили пост радиационного контроля ЗАЭС. Фото

26 июня 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

ВСУ уничтожили пост, предназначенный для радиационного контроля за окружающей средой Фото: telegram-канал «ЗАЭС. Официально» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции. «Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ», — говорится в официальном telegram-канале ЗАЭС. Подобные посты предназначены для радиационного контроля за окружающей средой. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по ЗАЭС. Так, ранее в результате обстрела в городе Энергодар были обесточены несколько подразделений атомной станции. До этого ВСУ вывели из строя подстанцию «Радуга». ЗАЭС. Официально Фото: ЗАЭС. Официально Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины уничтожили один из постов радиационного контроля Запорожской АЭС в Великой Знаменке. Об этом сообщила пресс-служба станции. «Пост радиационного контроля в Великой Знаменке полностью уничтожен в результате артиллерийского обстрела ВСУ», — говорится в официальном telegram-канале ЗАЭС. Подобные посты предназначены для радиационного контроля за окружающей средой. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по ЗАЭС. Так, ранее в результате обстрела в городе Энергодар были обесточены несколько подразделений атомной станции. До этого ВСУ вывели из строя подстанцию «Радуга».