Украинские власти: российские ФАБ-500 долетают до любой точки Харькова

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Российские ФАБ способны долететь до любой точки Харькова, передает областная администрация Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские пилоты способны на своих истребителях доставлять фугасные авиационные бомбы (ФАБ-500) до любой точки Харькова. Причем сами бомбы при сбросе способны направленно пролетать расстояние в 80 километров, что и позволяет им достигать любой точки. Об этом сообщают представители Харьковской областной военной администрации.

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«ВКС России теперь достают до любой точки Харькова при помощи ФАБ-500. Эта бомба в два раза мощнее КАБ и ФАБ-250. Из-за новой модификации она способна лететь 80 км», — сообщают представители украинкой администрации. Сообщение передает украинский телеканал «1+1». Власти регионы отмечают, что в связи с российским вооружением каждая воздушная тревога на Украине, даже если она звучит уже на протяжении 16 часов, предупреждает о реальной опасности.

На Западе называют ФАБ «супербомбой», передает Life. Некоторые из разновидностей данных бомб достигают веса в три тонны, сообщает MK.RU. URA.RU отдельно писало, в чем особенность фугасных российских бомб.

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Российские пилоты способны на своих истребителях доставлять фугасные авиационные бомбы (ФАБ-500) до любой точки Харькова. Причем сами бомбы при сбросе способны направленно пролетать расстояние в 80 километров, что и позволяет им достигать любой точки. Об этом сообщают представители Харьковской областной военной администрации. «ВКС России теперь достают до любой точки Харькова при помощи ФАБ-500. Эта бомба в два раза мощнее КАБ и ФАБ-250. Из-за новой модификации она способна лететь 80 км», — сообщают представители украинкой администрации. Сообщение передает украинский телеканал «1+1». Власти регионы отмечают, что в связи с российским вооружением каждая воздушная тревога на Украине, даже если она звучит уже на протяжении 16 часов, предупреждает о реальной опасности. На Западе называют ФАБ «супербомбой», передает Life. Некоторые из разновидностей данных бомб достигают веса в три тонны, сообщает MK.RU. URA.RU отдельно писало, в чем особенность фугасных российских бомб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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