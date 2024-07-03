Украинские власти: российские ФАБ-500 долетают до любой точки Харькова

03 июля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Российские ФАБ способны долететь до любой точки Харькова, передает областная администрация Украины Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские пилоты способны на своих истребителях доставлять фугасные авиационные бомбы (ФАБ-500) до любой точки Харькова. Причем сами бомбы при сбросе способны направленно пролетать расстояние в 80 километров, что и позволяет им достигать любой точки. Об этом сообщают представители Харьковской областной военной администрации. Новость по теме Россия наращивает производство фугасных ФАБ 3000: в чем особенность и уникальность данных бомб «ВКС России теперь достают до любой точки Харькова при помощи ФАБ-500. Эта бомба в два раза мощнее КАБ и ФАБ-250. Из-за новой модификации она способна лететь 80 км», — сообщают представители украинкой администрации. Сообщение передает украинский телеканал «1+1». Власти регионы отмечают, что в связи с российским вооружением каждая воздушная тревога на Украине, даже если она звучит уже на протяжении 16 часов, предупреждает о реальной опасности. На Западе называют ФАБ «супербомбой», передает Life . Некоторые из разновидностей данных бомб достигают веса в три тонны, сообщает MK.RU. URA.RU отдельно писало, в чем особенность фугасных российских бомб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские пилоты способны на своих истребителях доставлять фугасные авиационные бомбы (ФАБ-500) до любой точки Харькова. Причем сами бомбы при сбросе способны направленно пролетать расстояние в 80 километров, что и позволяет им достигать любой точки. Об этом сообщают представители Харьковской областной военной администрации. «ВКС России теперь достают до любой точки Харькова при помощи ФАБ-500. Эта бомба в два раза мощнее КАБ и ФАБ-250. Из-за новой модификации она способна лететь 80 км», — сообщают представители украинкой администрации. Сообщение передает украинский телеканал «1+1». Власти регионы отмечают, что в связи с российским вооружением каждая воздушная тревога на Украине, даже если она звучит уже на протяжении 16 часов, предупреждает о реальной опасности. На Западе называют ФАБ «супербомбой», передает Life. Некоторые из разновидностей данных бомб достигают веса в три тонны, сообщает MK.RU. URA.RU отдельно писало, в чем особенность фугасных российских бомб.