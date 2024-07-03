Бренд ХМАО получит федеральный статус

Бренд ХМАО «Черное золото Югры» получит федеральный статус. Об этом в соцсети заявил врио губернатора округа Руслан Кухарук после визита в регион министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
«Детальные итоги визита в Югру министра энергетики подведу завтра. Наш бренд „Черное золото Югры“ получит федеральный статус», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Конкретные сроки события не уточняются.
Он добавил, что по итогу встречи с министром решено провести в августе в Ханты-Мансийске чествование работников и ветеранов нефтяной и газовой отраслей. Также состоится форум, где будут обсуждены рабочие вопросы с участием экспертов, профессионального сообщества.
Цивилев посетил Югру 3 июля, а также заявил о необходимости развития технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти. После встречи с министром, Кухарук предложил увеличить в округе мощность производства электроэнергии.
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