03 июля 2024
02 июля 2024

Бренд ХМАО получит федеральный статус

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Когда югорский бренд станет федеральным, не уточняется
Когда югорский бренд станет федеральным, не уточняется Фото:

Бренд ХМАО «Черное золото Югры» получит федеральный статус. Об этом в соцсети заявил врио губернатора округа Руслан Кухарук после визита в регион министра энергетики РФ Сергея Цивилева.

«Детальные итоги визита в Югру министра энергетики подведу завтра. Наш бренд „Черное золото Югры“ получит федеральный статус», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Конкретные сроки события не уточняются.

Он добавил, что по итогу встречи с министром решено провести в августе в Ханты-Мансийске чествование работников и ветеранов нефтяной и газовой отраслей. Также состоится форум, где будут обсуждены рабочие вопросы с участием экспертов, профессионального сообщества.

Цивилев посетил Югру 3 июля, а также заявил о необходимости развития технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти. После встречи с министром, Кухарук предложил увеличить в округе мощность производства электроэнергии.

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Бренд ХМАО «Черное золото Югры» получит федеральный статус. Об этом в соцсети заявил врио губернатора округа Руслан Кухарук после визита в регион министра энергетики РФ Сергея Цивилева. «Детальные итоги визита в Югру министра энергетики подведу завтра. Наш бренд „Черное золото Югры“ получит федеральный статус», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. Конкретные сроки события не уточняются. Он добавил, что по итогу встречи с министром решено провести в августе в Ханты-Мансийске чествование работников и ветеранов нефтяной и газовой отраслей. Также состоится форум, где будут обсуждены рабочие вопросы с участием экспертов, профессионального сообщества. Цивилев посетил Югру 3 июля, а также заявил о необходимости развития технологии по освоению трудноизвлекаемых запасов нефти. После встречи с министром, Кухарук предложил увеличить в округе мощность производства электроэнергии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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