03 июля 2024

Правительство одобрило запрет части военнослужащих иметь иностранные счета

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Отправка мобилизованных. Тюмень, армия, военные, солдаты, военнослужащие, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Военнослужащим и их семьям будет запрещено иметь иностранные счета Фото:

В России военнослужащим и сотрудникам ФСО и их супругам с несовершеннолетними детьми предлагается запретить открывать и иметь счета и активы в иностранных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Об этом говорится в пояснительной записке к поправке в закон «О государственной охране».

«Сотрудникам ФСО и военнослужащим, их супругам с несовершеннолетними детьми будет запрещено открывать и иметь счета и активы в зарубежных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Предлагается установить обязанность всех сотрудников госохраны предоставлять определенную директором ФСО информацию. В ФСО появится институт профессиональной тайны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку. С таким предложением выступила группа депутатов партии «Единая Россия» во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета по обороне Андреем Картаполовым.

Правительство одобрило предложение депутатов. Уточняется, что такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих, а также определенной категории служащих силовых ведомств. Например, в Минобороны и Росгвардии перечень должностей и условия для применения запрета установлены приказом ведомства.

Сообщалось, что 539 тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. В 2023 году они имели за рубежом 1 825 000 счетов, а их количество за год увеличилось в 2,6 раза.

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В России военнослужащим и сотрудникам ФСО и их супругам с несовершеннолетними детьми предлагается запретить открывать и иметь счета и активы в иностранных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Об этом говорится в пояснительной записке к поправке в закон «О государственной охране». «Сотрудникам ФСО и военнослужащим, их супругам с несовершеннолетними детьми будет запрещено открывать и иметь счета и активы в зарубежных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Предлагается установить обязанность всех сотрудников госохраны предоставлять определенную директором ФСО информацию. В ФСО появится институт профессиональной тайны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку. С таким предложением выступила группа депутатов партии «Единая Россия» во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета по обороне Андреем Картаполовым. Правительство одобрило предложение депутатов. Уточняется, что такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих, а также определенной категории служащих силовых ведомств. Например, в Минобороны и Росгвардии перечень должностей и условия для применения запрета установлены приказом ведомства. Сообщалось, что 539 тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. В 2023 году они имели за рубежом 1 825 000 счетов, а их количество за год увеличилось в 2,6 раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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