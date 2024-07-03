Правительство одобрило запрет части военнослужащих иметь иностранные счета

04 июля 2024 в 05:59 Размер текста - 17 +

Военнослужащим и их семьям будет запрещено иметь иностранные счета Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России военнослужащим и сотрудникам ФСО и их супругам с несовершеннолетними детьми предлагается запретить открывать и иметь счета и активы в иностранных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Об этом говорится в пояснительной записке к поправке в закон «О государственной охране». «Сотрудникам ФСО и военнослужащим, их супругам с несовершеннолетними детьми будет запрещено открывать и иметь счета и активы в зарубежных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Предлагается установить обязанность всех сотрудников госохраны предоставлять определенную директором ФСО информацию. В ФСО появится институт профессиональной тайны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку. С таким предложением выступила группа депутатов партии «Единая Россия» во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета по обороне Андреем Картаполовым. Правительство одобрило предложение депутатов. Уточняется, что такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих, а также определенной категории служащих силовых ведомств. Например, в Минобороны и Росгвардии перечень должностей и условия для применения запрета установлены приказом ведомства. Сообщалось, что 539 тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. В 2023 году они имели за рубежом 1 825 000 счетов, а их количество за год увеличилось в 2,6 раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России военнослужащим и сотрудникам ФСО и их супругам с несовершеннолетними детьми предлагается запретить открывать и иметь счета и активы в иностранных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Об этом говорится в пояснительной записке к поправке в закон «О государственной охране». «Сотрудникам ФСО и военнослужащим, их супругам с несовершеннолетними детьми будет запрещено открывать и иметь счета и активы в зарубежных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Предлагается установить обязанность всех сотрудников госохраны предоставлять определенную директором ФСО информацию. В ФСО появится институт профессиональной тайны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку. С таким предложением выступила группа депутатов партии «Единая Россия» во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета по обороне Андреем Картаполовым. Правительство одобрило предложение депутатов. Уточняется, что такие ограничения уже действуют в отношении госслужащих, а также определенной категории служащих силовых ведомств. Например, в Минобороны и Росгвардии перечень должностей и условия для применения запрета установлены приказом ведомства. Сообщалось, что 539 тысяч россиян являются владельцами банковских счетов за границей. В 2023 году они имели за рубежом 1 825 000 счетов, а их количество за год увеличилось в 2,6 раза.