03 июля 2024

Челябинский боец СВО с позывным «Депутат» сбил украинский FPV-дрон. Фото, видео

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер,  дрон
Беспилотник ВСУ был подбит над деревом (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время на СВО, сбил украинский FPV-дрон. Видео со сбитым беспилотником ВСУ боец разместил в соцсетях.

«Сбил FPV-дрон, попал ему в винт. А потом долго его искал, как оказалось, он упал не на землю», — написал боец в своем telegram-канале.

По словам военнослужащего, вражеский дрон запутался в ветках дерева. Чтобы снять его, ему пришлось сшибать его камнями с веток.

Ранее «Депутат» поднял над Авдеевкой флаг города Нязепетровска в знак освобождения города». Этот флаг уже побывал уже в нескольких освобожденных городах.

Дрон ВСУ получил удар в винт
Дрон ВСУ получил удар в винт
Фото:

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Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время на СВО, сбил украинский FPV-дрон. Видео со сбитым беспилотником ВСУ боец разместил в соцсетях. «Сбил FPV-дрон, попал ему в винт. А потом долго его искал, как оказалось, он упал не на землю», — написал боец в своем telegram-канале. По словам военнослужащего, вражеский дрон запутался в ветках дерева. Чтобы снять его, ему пришлось сшибать его камнями с веток. Ранее «Депутат» поднял над Авдеевкой флаг города Нязепетровска в знак освобождения города». Этот флаг уже побывал уже в нескольких освобожденных городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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