Армия и оружие Челябинский боец СВО с позывным «Депутат» сбил украинский FPV-дрон. Фото, видео 04 июля 2024 в 07:43 Размер текста - 17 + Беспилотник ВСУ был подбит над деревом (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время на СВО, сбил украинский FPV-дрон. Видео со сбитым беспилотником ВСУ боец разместил в соцсетях. «Сбил FPV-дрон, попал ему в винт. А потом долго его искал, как оказалось, он упал не на землю», — написал боец в своем telegram-канале. По словам военнослужащего, вражеский дрон запутался в ветках дерева. Чтобы снять его, ему пришлось сшибать его камнями с веток. Ранее «Депутат» поднял над Авдеевкой флаг города Нязепетровска в знак освобождения города». Этот флаг уже побывал уже в нескольких освобожденных городах. Дрон ВСУ получил удар в винт telegram-канал «Будни мобика» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время на СВО, сбил украинский FPV-дрон. Видео со сбитым беспилотником ВСУ боец разместил в соцсетях. «Сбил FPV-дрон, попал ему в винт. А потом долго его искал, как оказалось, он упал не на землю», — написал боец в своем telegram-канале. По словам военнослужащего, вражеский дрон запутался в ветках дерева. Чтобы снять его, ему пришлось сшибать его камнями с веток. Ранее «Депутат» поднял над Авдеевкой флаг города Нязепетровска в знак освобождения города». Этот флаг уже побывал уже в нескольких освобожденных городах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям