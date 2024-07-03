Челябинский боец с позывным «Депутат», находящийся в настоящее время на СВО, сбил украинский FPV-дрон. Видео со сбитым беспилотником ВСУ боец разместил в соцсетях.
«Сбил FPV-дрон, попал ему в винт. А потом долго его искал, как оказалось, он упал не на землю», — написал боец в своем telegram-канале.
По словам военнослужащего, вражеский дрон запутался в ветках дерева. Чтобы снять его, ему пришлось сшибать его камнями с веток.
Ранее «Депутат» поднял над Авдеевкой флаг города Нязепетровска в знак освобождения города». Этот флаг уже побывал уже в нескольких освобожденных городах.
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