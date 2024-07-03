Мэр Перми раскрыл, когда в город вернутся электросамокаты

Мэр Соснин: электросамокаты вернутся в Пермь, когда станут безопасными

04 июля 2024 в 08:49 Размер текста - 17 +

Власти Перми ждут, когда утвердят правила езды на самокатах Фото: Сергей Русанов © URA.RU Электросамокаты снова появятся на улицах Перми после того, как Госдума установит единые правила использования этих транспортных средств, а сервисы кикшеринга будут полностью следовать этим стандартам. Об этом в преддверии судебного заседания между кикшеринговой компанией «МТС Юрент» и Пермской городской думой рассказал URA.RU мэр Эдуард Соснин. «Мы ждем принятия федеральной нормативной базы, которая регулировала бы эту сферу. Кто имеет право ездить, где, какие должны быть ограничения, меры безопасности и так далее. Тогда появятся правила организации поездок на электросамокатах. По нашим данным, сейчас Госдума работает над этим вопросом», — рассказал мэр корреспонденту агентства. Он добавил, что по итогам 2023 года Пермь заняла второе место после Москвы по официально зарегистрированным ДТП с участием электросамокатов. Также глава города подчеркнул, что кикшеринговые компании обещали не мешать жителям города, но не выполнили это. «У нас было подписано соглашение с электросамокатчиками, где прописаны зоны, в которых движение запрещено. Ничего не сработало. В прошлом году самокаты валялись везде: на остановках, тротуарах, газонах, мешая проходу жителей и проезду техники», — отметил мэр. Соснин уточнил, что в Москве сам ездил на электросамокатах. По его словам, там работа кикшеринговых сервисов организована по-другому. Самокаты паркуются в установленных местах, их нельзя взять или оставить за пределами стоянок. «Пока ты не доставишь самокат в нужную точку, будут капать деньги за прокат. А к Перми отношение как к какой-то деревне, откуда можно только выкачивать деньги. При этом достаточно прибыльный вид бизнеса, его обороты измеряются сотнями миллионов рублей, а край от этой деятельности не получает вообще ничего», — добавил глава Перми. Ранее URA.RU рассказало, что в марте 2024 года депутаты гордумы Перми внесли изменения в правила благоустройства и запретили парковать электросамокаты в центре города. Все самокаты, оставленные там, были эвакуированы на штрафстоянки. Компании кикшеринга Whoosh «МТС Юрент» приостановили работу, обратились в прокуратуру и суд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Электросамокаты снова появятся на улицах Перми после того, как Госдума установит единые правила использования этих транспортных средств, а сервисы кикшеринга будут полностью следовать этим стандартам. Об этом в преддверии судебного заседания между кикшеринговой компанией «МТС Юрент» и Пермской городской думой рассказал URA.RU мэр Эдуард Соснин. «Мы ждем принятия федеральной нормативной базы, которая регулировала бы эту сферу. Кто имеет право ездить, где, какие должны быть ограничения, меры безопасности и так далее. Тогда появятся правила организации поездок на электросамокатах. По нашим данным, сейчас Госдума работает над этим вопросом», — рассказал мэр корреспонденту агентства. Он добавил, что по итогам 2023 года Пермь заняла второе место после Москвы по официально зарегистрированным ДТП с участием электросамокатов. Также глава города подчеркнул, что кикшеринговые компании обещали не мешать жителям города, но не выполнили это. «У нас было подписано соглашение с электросамокатчиками, где прописаны зоны, в которых движение запрещено. Ничего не сработало. В прошлом году самокаты валялись везде: на остановках, тротуарах, газонах, мешая проходу жителей и проезду техники», — отметил мэр. Соснин уточнил, что в Москве сам ездил на электросамокатах. По его словам, там работа кикшеринговых сервисов организована по-другому. Самокаты паркуются в установленных местах, их нельзя взять или оставить за пределами стоянок. «Пока ты не доставишь самокат в нужную точку, будут капать деньги за прокат. А к Перми отношение как к какой-то деревне, откуда можно только выкачивать деньги. При этом достаточно прибыльный вид бизнеса, его обороты измеряются сотнями миллионов рублей, а край от этой деятельности не получает вообще ничего», — добавил глава Перми. Ранее URA.RU рассказало, что в марте 2024 года депутаты гордумы Перми внесли изменения в правила благоустройства и запретили парковать электросамокаты в центре города. Все самокаты, оставленные там, были эвакуированы на штрафстоянки. Компании кикшеринга Whoosh «МТС Юрент» приостановили работу, обратились в прокуратуру и суд.