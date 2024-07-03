Челябинские бойцы оказали помощь раненому украинскому пленному. Видео

04 июля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Бойцы перевязали украинского военнопленного Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские штурмовики помогли раненому украинскому пленному по имени Алеша. Кадры, показывающие моменты оказания помощи, были переданы в Народный фронт, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Потому что все мы — люди, и он тоже — человек», — прокомментировал свои действия боец с позывным «Турист» из Челябинска. Он в ходе штурма вынудил сдаться украинского военного и занялся перевязкой его раны. Ситуация с пленным украинцем, получившим помощь от челябинских бойцов, демонстрирует гуманизм даже в условиях конфликта. Раненый был напуган и растерян, ожидая допроса, но ему в первую очередь оказали медпомощь. Это стало для него неожиданностью. Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота и щенок. Их спасли бойцы. Собака учится оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже демонстрирует хорошие результаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские штурмовики помогли раненому украинскому пленному по имени Алеша. Кадры, показывающие моменты оказания помощи, были переданы в Народный фронт, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Потому что все мы — люди, и он тоже — человек», — прокомментировал свои действия боец с позывным «Турист» из Челябинска. Он в ходе штурма вынудил сдаться украинского военного и занялся перевязкой его раны. Ситуация с пленным украинцем, получившим помощь от челябинских бойцов, демонстрирует гуманизм даже в условиях конфликта. Раненый был напуган и растерян, ожидая допроса, но ему в первую очередь оказали медпомощь. Это стало для него неожиданностью. Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота и щенок. Их спасли бойцы. Собака учится оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже демонстрирует хорошие результаты.