03 июля 2024

Челябинские бойцы оказали помощь раненому украинскому пленному. Видео

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, раненый, ранение, ноги, оказание помощи, бинт, подготовка, бинты, перевязка, мобилизация, сво, оказание первой помощи
Бойцы перевязали украинского военнопленного Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинские штурмовики помогли раненому украинскому пленному по имени Алеша. Кадры, показывающие моменты оказания помощи, были переданы в Народный фронт, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Потому что все мы — люди, и он тоже — человек», — прокомментировал свои действия боец с позывным «Турист» из Челябинска. Он в ходе штурма вынудил сдаться украинского военного и занялся перевязкой его раны.

Ситуация с пленным украинцем, получившим помощь от челябинских бойцов, демонстрирует гуманизм даже в условиях конфликта. Раненый был напуган и растерян, ожидая допроса, но ему в первую очередь оказали медпомощь. Это стало для него неожиданностью.

Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота и щенок. Их спасли бойцы. Собака учится оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже демонстрирует хорошие результаты.

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Челябинские штурмовики помогли раненому украинскому пленному по имени Алеша. Кадры, показывающие моменты оказания помощи, были переданы в Народный фронт, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Потому что все мы — люди, и он тоже — человек», — прокомментировал свои действия боец с позывным «Турист» из Челябинска. Он в ходе штурма вынудил сдаться украинского военного и занялся перевязкой его раны. Ситуация с пленным украинцем, получившим помощь от челябинских бойцов, демонстрирует гуманизм даже в условиях конфликта. Раненый был напуган и растерян, ожидая допроса, но ему в первую очередь оказали медпомощь. Это стало для него неожиданностью. Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота и щенок. Их спасли бойцы. Собака учится оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже демонстрирует хорошие результаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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