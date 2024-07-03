Челябинские штурмовики помогли раненому украинскому пленному по имени Алеша. Кадры, показывающие моменты оказания помощи, были переданы в Народный фронт, сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Потому что все мы — люди, и он тоже — человек», — прокомментировал свои действия боец с позывным «Турист» из Челябинска. Он в ходе штурма вынудил сдаться украинского военного и занялся перевязкой его раны.
Ситуация с пленным украинцем, получившим помощь от челябинских бойцов, демонстрирует гуманизм даже в условиях конфликта. Раненый был напуган и растерян, ожидая допроса, но ему в первую очередь оказали медпомощь. Это стало для него неожиданностью.
Ранее URA.RU сообщало, что на службе в челябинском взводе ПТУР появились необычные новобранцы — гвардии рядовой Кря-Кря, утенок, и ефрейтор Нота и щенок. Их спасли бойцы. Собака учится оказывать первую медицинскую помощь, носит с собой специальную сумку с лекарствами и уже демонстрирует хорошие результаты.
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