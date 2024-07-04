Нефтяные компании пожаловались на тайное изъятие 80 «дочек»

РБК: нефтяные компании подали в Верховный суд иск об изъятии 80 предприятий

04 июля 2024 в 13:22 Размер текста - 17 +

Три нефтяные компании обратились в суд после того, как дело по «Русь-Ойлу» долго не передавалось в кассацию Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Нефтяные компании «Синтэк-Ойл», «Южный Урал» и «КраунСити» обратились в Верховный суд из-за иска Генпрокуратуры к «Русь-Ойлу», экс-владельцу «Югры» Алексею Хотину, на сумму 192 млн рублей. Предприятия жалуются на изъятие порядка 80 компаний, не уведомив перед этим собственников, сообщил адвокат Павел Хлюстов, который представляет интересы Хотина. Это дело в течение полугода не передается в кассацию. «В обращении „КраунСити“, „Синтэк-Ойл“ и „Южный Урал“ называют себя „собственниками незаконно изъятых компаний“ и пишут, что вынуждены обратиться к председателю Верховного суда, чтобы „предотвратить противоправные действия судей московского региона, которые попирают неприкосновенность частной собственности и право на судебную защиту“», — передает РБК слова Хлюстова. В этих трех компаниях утверждают, что московские суды лишили ответчиков по делу «Русь-Ойл» возможности обжаловать судебные акты в кассационной инстанции. Павел Хлюстов выразил недоумение по поводу задержек с направлением дела в кассацию, отметив, что Замоскворецкий суд обычно соблюдает трехдневный срок, установленный законом. На момент обращения в Верховный суд, жалоба от упомянутых компаний еще не была зарегистрирована, как сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Верховного суда. В письме, послужившем основанием для обращения, указывается на существование задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) как на формальный повод. Компании выявили значительные расхождения между данными, предоставленными налоговыми органами, и подсчетами прокуратуры, которые исчисляются десятками миллиардов рублей. В документе также отмечается, что у некоторых компаний вообще не было зафиксировано задолженностей перед ФНС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нефтяные компании «Синтэк-Ойл», «Южный Урал» и «КраунСити» обратились в Верховный суд из-за иска Генпрокуратуры к «Русь-Ойлу», экс-владельцу «Югры» Алексею Хотину, на сумму 192 млн рублей. Предприятия жалуются на изъятие порядка 80 компаний, не уведомив перед этим собственников, сообщил адвокат Павел Хлюстов, который представляет интересы Хотина. Это дело в течение полугода не передается в кассацию. «В обращении „КраунСити“, „Синтэк-Ойл“ и „Южный Урал“ называют себя „собственниками незаконно изъятых компаний“ и пишут, что вынуждены обратиться к председателю Верховного суда, чтобы „предотвратить противоправные действия судей московского региона, которые попирают неприкосновенность частной собственности и право на судебную защиту“», — передает РБК слова Хлюстова. В этих трех компаниях утверждают, что московские суды лишили ответчиков по делу «Русь-Ойл» возможности обжаловать судебные акты в кассационной инстанции. Павел Хлюстов выразил недоумение по поводу задержек с направлением дела в кассацию, отметив, что Замоскворецкий суд обычно соблюдает трехдневный срок, установленный законом. На момент обращения в Верховный суд, жалоба от упомянутых компаний еще не была зарегистрирована, как сообщили в управлении по связям с общественностью и СМИ Верховного суда. В письме, послужившем основанием для обращения, указывается на существование задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) как на формальный повод. Компании выявили значительные расхождения между данными, предоставленными налоговыми органами, и подсчетами прокуратуры, которые исчисляются десятками миллиардов рублей. В документе также отмечается, что у некоторых компаний вообще не было зафиксировано задолженностей перед ФНС.