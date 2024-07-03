Челябинская модель Ирина Шейк появилась на обложке зарубежного журнала Dust

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки европейского журнала Dust Magazine. Готовыми кадрами Шейк поделилась в своих соцсетях.
«THE SMILE ISSUE», — подписала свой пост Ирина Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как: «Выпуск улыбки». Также в своей публикации модель отметила всех, кто участвовал в съемках.
Как сообщается на официальном сайте журнала, выпуск с Шейк посвящается улыбке. Авторы заявляют, что улыбка остается одним из самых мощных инструментов борьбы с негативными событиями современного мира. Она расценивается не как средство ухода от реальности, а как дерзкий акт надежды.
В марте челябинская модель Ирина Шейк снималась для обложки Нидерландского выпуска журнала Vogue. Там она показалась в образе бунтарки, а сами фото были сделаны в переулке. Также Шейк участвовала в съемках для этого же журнала в тематике Формулы — 1.
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