03 июля 2024

Челябинская модель Ирина Шейк появилась на обложке зарубежного журнала Dust

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Шейк вновь появилась на обложке зарубежного журнала
Ирина Шейк вновь появилась на обложке зарубежного журнала Фото:

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки европейского журнала Dust Magazine. Готовыми кадрами Шейк поделилась в своих соцсетях.

«THE SMILE ISSUE», — подписала свой пост Ирина Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как: «Выпуск улыбки». Также в своей публикации модель отметила всех, кто участвовал в съемках.

Как сообщается на официальном сайте журнала, выпуск с Шейк посвящается улыбке. Авторы заявляют, что улыбка остается одним из самых мощных инструментов борьбы с негативными событиями современного мира. Она расценивается не как средство ухода от реальности, а как дерзкий акт надежды.

В марте челябинская модель Ирина Шейк снималась для обложки Нидерландского выпуска журнала Vogue. Там она показалась в образе бунтарки, а сами фото были сделаны в переулке. Также Шейк участвовала в съемках для этого же журнала в тематике Формулы — 1.

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Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки европейского журнала Dust Magazine. Готовыми кадрами Шейк поделилась в своих соцсетях. «THE SMILE ISSUE», — подписала свой пост Ирина Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В переводе надпись звучит как: «Выпуск улыбки». Также в своей публикации модель отметила всех, кто участвовал в съемках. Как сообщается на официальном сайте журнала, выпуск с Шейк посвящается улыбке. Авторы заявляют, что улыбка остается одним из самых мощных инструментов борьбы с негативными событиями современного мира. Она расценивается не как средство ухода от реальности, а как дерзкий акт надежды. В марте челябинская модель Ирина Шейк снималась для обложки Нидерландского выпуска журнала Vogue. Там она показалась в образе бунтарки, а сами фото были сделаны в переулке. Также Шейк участвовала в съемках для этого же журнала в тематике Формулы — 1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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