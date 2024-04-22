Челябинская модель Ирина Шейк появилась на обложке Vogue, посвященной Формуле-1

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Ирина Шейк вновь появилась на обложке Vogue Фото:

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки итальянского журнала Vogue. Выпуск посвящен автогонке Формуле-1, сообщили на официальном сайте журнала.

«Ирина Шейк на обложке Vogue Italia, посвященной Формуле-1. Спорт, перед которым стоит новая задача: создать женскую ролевую модель», — сообщили на своем сайте Vogue.

Обложку снял фотограф Тео Лю, а стилистом модели была Анастасия Барбьери. На снимке Ирина Шейк идет по трассе «Фьорано», одетая в белый тренч и массивные гоночные ботинки. На ее голове завязана белая косынка, также в руках у Шейк большой оранжевый медицинский чемодан.

Ранее Ирина Шейк снялась для Нидерландского апрельского выпуска Vogue. На обложке челябинская модель предстала в бунтарском кожаном наряде, а снимки были сделаны в переулке.

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Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки итальянского журнала Vogue. Выпуск посвящен автогонке Формуле-1, сообщили на официальном сайте журнала. «Ирина Шейк на обложке Vogue Italia, посвященной Формуле-1. Спорт, перед которым стоит новая задача: создать женскую ролевую модель», — сообщили на своем сайте Vogue. Обложку снял фотограф Тео Лю, а стилистом модели была Анастасия Барбьери. На снимке Ирина Шейк идет по трассе «Фьорано», одетая в белый тренч и массивные гоночные ботинки. На ее голове завязана белая косынка, также в руках у Шейк большой оранжевый медицинский чемодан. Ранее Ирина Шейк снялась для Нидерландского апрельского выпуска Vogue. На обложке челябинская модель предстала в бунтарском кожаном наряде, а снимки были сделаны в переулке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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