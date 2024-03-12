Челябинская модель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Vogue

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки Нидерландского апрельского выпуска Vogue, сообщили на официальном сайте журнала.
«Бунтарь, бунтарь! Это апрельский номер Vogue с топ-моделью Ириной Шейк на обложке», — сообщили на своем сайте Vogue.
Обложку с Шейк сняли фотографы Луиджи Мурену и Ианго Хенци. Черный наряд модели, состоящий из мини-шорт, кожаного жакета и высоких сапог с плоской подошвой, отразил рок и бунтарство. Снимки сделаны в переулке с кирпичными стенами и пожарной лестницей.
Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась фотографиями с вечеринки Vanity Fair. Она была одета в платье-пеньюар с прозрачными вставками и мини-юбку.
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