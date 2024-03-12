Развлечения Знаменитости Челябинская модель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Vogue 13 марта 2024 в 10:47 Размер текста - 17 + Ирина Шейк на обложке Нидерландского выпуска Vogue Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки Нидерландского апрельского выпуска Vogue, сообщили на официальном сайте журнала. «Бунтарь, бунтарь! Это апрельский номер Vogue с топ-моделью Ириной Шейк на обложке», — сообщили на своем сайте Vogue. Обложку с Шейк сняли фотографы Луиджи Мурену и Ианго Хенци. Черный наряд модели, состоящий из мини-шорт, кожаного жакета и высоких сапог с плоской подошвой, отразил рок и бунтарство. Снимки сделаны в переулке с кирпичными стенами и пожарной лестницей. Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась фотографиями с вечеринки Vanity Fair. Она была одета в платье-пеньюар с прозрачными вставками и мини-юбку. Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки Нидерландского апрельского выпуска Vogue, сообщили на официальном сайте журнала. «Бунтарь, бунтарь! Это апрельский номер Vogue с топ-моделью Ириной Шейк на обложке», — сообщили на своем сайте Vogue. Обложку с Шейк сняли фотографы Луиджи Мурену и Ианго Хенци. Черный наряд модели, состоящий из мини-шорт, кожаного жакета и высоких сапог с плоской подошвой, отразил рок и бунтарство. Снимки сделаны в переулке с кирпичными стенами и пожарной лестницей. Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась фотографиями с вечеринки Vanity Fair. Она была одета в платье-пеньюар с прозрачными вставками и мини-юбку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям