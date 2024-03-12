12 марта 2024

Челябинская модель Ирина Шейк снялась для обложки журнала Vogue

© Служба новостей «URA.RU»
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Бал Елены Кошелевой "Рождение счастливой женщины" в Hyatt. Екатеринбург , журналы, глянец, вог, vogue
Ирина Шейк на обложке Нидерландского выпуска Vogue Фото:

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки Нидерландского апрельского выпуска Vogue, сообщили на официальном сайте журнала.

«Бунтарь, бунтарь! Это апрельский номер Vogue с топ-моделью Ириной Шейк на обложке», — сообщили на своем сайте Vogue.

Обложку с Шейк сняли фотографы Луиджи Мурену и Ианго Хенци. Черный наряд модели, состоящий из мини-шорт, кожаного жакета и высоких сапог с плоской подошвой, отразил рок и бунтарство. Снимки сделаны в переулке с кирпичными стенами и пожарной лестницей.

Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась фотографиями с вечеринки Vanity Fair. Она была одета в платье-пеньюар с прозрачными вставками и мини-юбку.

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Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), родившаяся в Еманжелинске Челябинской области, снялась для обложки Нидерландского апрельского выпуска Vogue, сообщили на официальном сайте журнала. «Бунтарь, бунтарь! Это апрельский номер Vogue с топ-моделью Ириной Шейк на обложке», — сообщили на своем сайте Vogue. Обложку с Шейк сняли фотографы Луиджи Мурену и Ианго Хенци. Черный наряд модели, состоящий из мини-шорт, кожаного жакета и высоких сапог с плоской подошвой, отразил рок и бунтарство. Снимки сделаны в переулке с кирпичными стенами и пожарной лестницей. Ранее челябинская модель Ирина Шейк поделилась фотографиями с вечеринки Vanity Fair. Она была одета в платье-пеньюар с прозрачными вставками и мини-юбку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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