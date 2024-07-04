Бывший прокурор Курганской области Андрей Назаров возглавит в Челябинской области отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями.
«Назаров очень любит рыбалку и является специалистом в этой сфере. К тому же он сам из Челябинской области. Поэтому руководство организации посчитало, что он является подходящим кандидатом на эту должность», — рассказали источники.
На официальном сайте Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству указано, что сейчас начальником отдела в Челябинской области является Руслан Фетисов. На момент написания новости, в приемной организации не ответили на звонок URA.RU. Также корреспонденту не удалось связаться с Назаровым, так как его номера телефона нет в распоряжении редакции.
Фетисов возглавляет челябинский отдел с апреля 2023 года. Он является подполковником полиции в отставке. Его предшественник Владимир Борисов является полковником ФСБ в отставке. С учетом того, что ранее ведомство возглавляли силовики, источники URA.RU считают логичным, что этот отдел возглавит бывший прокурор. Назаров руководил курганской прокуратурой с 2019 года по июнь 2024-го.
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