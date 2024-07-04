За рыбное хозяйство Челябинска будет отвечать бывший курганский прокурор Назаров. Инсайд

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Андрей Назаров, возглавлявший прокуратуру Курганской области, будет отвечать за челябинское рыбное хозяйство
Андрей Назаров, возглавлявший прокуратуру Курганской области, будет отвечать за челябинское рыбное хозяйство Фото:

Бывший прокурор Курганской области Андрей Назаров возглавит в Челябинской области отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями.

«Назаров очень любит рыбалку и является специалистом в этой сфере. К тому же он сам из Челябинской области. Поэтому руководство организации посчитало, что он является подходящим кандидатом на эту должность», — рассказали источники.

На официальном сайте Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству указано, что сейчас начальником отдела в Челябинской области является Руслан Фетисов. На момент написания новости, в приемной организации не ответили на звонок URA.RU. Также корреспонденту не удалось связаться с Назаровым, так как его номера телефона нет в распоряжении редакции.

Фетисов возглавляет челябинский отдел с апреля 2023 года. Он является подполковником полиции в отставке. Его предшественник Владимир Борисов является полковником ФСБ в отставке. С учетом того, что ранее ведомство возглавляли силовики, источники URA.RU считают логичным, что этот отдел возглавит бывший прокурор. Назаров руководил курганской прокуратурой с 2019 года по июнь 2024-го.

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Бывший прокурор Курганской области Андрей Назаров возглавит в Челябинской области отдел госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями. «Назаров очень любит рыбалку и является специалистом в этой сфере. К тому же он сам из Челябинской области. Поэтому руководство организации посчитало, что он является подходящим кандидатом на эту должность», — рассказали источники. На официальном сайте Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству указано, что сейчас начальником отдела в Челябинской области является Руслан Фетисов. На момент написания новости, в приемной организации не ответили на звонок URA.RU. Также корреспонденту не удалось связаться с Назаровым, так как его номера телефона нет в распоряжении редакции. Фетисов возглавляет челябинский отдел с апреля 2023 года. Он является подполковником полиции в отставке. Его предшественник Владимир Борисов является полковником ФСБ в отставке. С учетом того, что ранее ведомство возглавляли силовики, источники URA.RU считают логичным, что этот отдел возглавит бывший прокурор. Назаров руководил курганской прокуратурой с 2019 года по июнь 2024-го.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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