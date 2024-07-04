«Военная хроника» заявила о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом

На базе ВСУ под Красным Лиманом, находящимся под временным контролем армии Украины, прогремел мощный взрыв. По данным telegram-канала «Военная хроника», в этом районе мог быть впервые примем боеприпас ФАБ-3000.
«В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000», — передают авторы канала.
Уточняется, что прилет был таким мощным, что у соседних сооружений потрескался фундамент. Согласно «Военной хронике», Красный Лиман является базой ряда украинских подразделений для обороны Часова Яра и Тернов.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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