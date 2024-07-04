«Военная хроника» заявила о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом

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ФАБ-3000 могли быть впервые применены близ Красного Лимана, пишет «Военная хроника» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На базе ВСУ под Красным Лиманом, находящимся под временным контролем армии Украины, прогремел мощный взрыв. По данным telegram-канала «Военная хроника», в этом районе мог быть впервые примем боеприпас ФАБ-3000.

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«В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000», — передают авторы канала.

Уточняется, что прилет был таким мощным, что у соседних сооружений потрескался фундамент. Согласно «Военной хронике», Красный Лиман является базой ряда украинских подразделений для обороны Часова Яра и Тернов.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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На базе ВСУ под Красным Лиманом, находящимся под временным контролем армии Украины, прогремел мощный взрыв. По данным telegram-канала «Военная хроника», в этом районе мог быть впервые примем боеприпас ФАБ-3000. «В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000», — передают авторы канала. Уточняется, что прилет был таким мощным, что у соседних сооружений потрескался фундамент. Согласно «Военной хронике», Красный Лиман является базой ряда украинских подразделений для обороны Часова Яра и Тернов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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