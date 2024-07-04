«Военная хроника» заявила о первом применении ФАБ-3000 под Красным Лиманом

04 июля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

ФАБ-3000 могли быть впервые применены близ Красного Лимана, пишет «Военная хроника» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На базе ВСУ под Красным Лиманом, находящимся под временным контролем армии Украины, прогремел мощный взрыв. По данным telegram-канала «Военная хроника», в этом районе мог быть впервые примем боеприпас ФАБ-3000. Новость по теме Россия наращивает производство фугасных ФАБ 3000: в чем особенность и уникальность данных бомб «В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000», — передают авторы канала. Уточняется, что прилет был таким мощным, что у соседних сооружений потрескался фундамент. Согласно «Военной хронике», Красный Лиман является базой ряда украинских подразделений для обороны Часова Яра и Тернов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На базе ВСУ под Красным Лиманом, находящимся под временным контролем армии Украины, прогремел мощный взрыв. По данным telegram-канала «Военная хроника», в этом районе мог быть впервые примем боеприпас ФАБ-3000. «В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000», — передают авторы канала. Уточняется, что прилет был таким мощным, что у соседних сооружений потрескался фундамент. Согласно «Военной хронике», Красный Лиман является базой ряда украинских подразделений для обороны Часова Яра и Тернов. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.