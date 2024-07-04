Кулеба: РФ имеет бесчисленные запасы управляемых бомб

04 июля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Корректируемые российские бомбы — главная проблема ВСУ, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные имеют бесчисленное количество управляемых бомб, что является значимым преимуществом с их стороны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, — это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы», — подчеркнул Кулеба в интервью литовскому LRT. Он отметил, что бомбы наносят огромные повреждения и не оставляют шанса на организацию украинской обороны. Накануне представители Харьковской областной военной администрации подчеркнули, что российские фугасные бомбы ФАБ, которые также являются корректируемыми, способны долететь до любой точки Харькова. Российские военные периодически применяют ФАБ. В частности, бомбы задействуются для уничтожения украинских опорных пунктов во фронтовой зоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные имеют бесчисленное количество управляемых бомб, что является значимым преимуществом с их стороны. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «То, что мы считаем главной причиной успеха россиян, — это просто бесчисленные управляемые бомбы, сбрасываемые на наши наземные силы», — подчеркнул Кулеба в интервью литовскому LRT. Он отметил, что бомбы наносят огромные повреждения и не оставляют шанса на организацию украинской обороны. Накануне представители Харьковской областной военной администрации подчеркнули, что российские фугасные бомбы ФАБ, которые также являются корректируемыми, способны долететь до любой точки Харькова. Российские военные периодически применяют ФАБ. В частности, бомбы задействуются для уничтожения украинских опорных пунктов во фронтовой зоне.