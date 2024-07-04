Губернатор Текслер наградил медалью будущего главу правительства ЛНР Ковальчука

04 июля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (слева) наградил Егора Ковальчука (в центре) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени своего бывшего заместителя, экс-мэра миасса Егора Ковальчука, которому скоро предстоит возглавить Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера «Алексей Текслер поблагодарил Егора Ковальчука за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области, и представил к медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — заявили в пресс-службе. Решение о награждении было принято сразу после того, как депутаты горсобрания Миасса приняли отставку Ковальчука с поста главы города. До работы в Миассе Ковальчук был вице-губернатором и курировал промышленный блок. В мае 2023 года по предложению Текслера он возглавил Миасс. 26 июня стало известно, что Ковальчуку предложено возглавить правительство ЛНР. Его кандидатуру взнес глава ЛНР Леонид Пасечник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени своего бывшего заместителя, экс-мэра миасса Егора Ковальчука, которому скоро предстоит возглавить Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера «Алексей Текслер поблагодарил Егора Ковальчука за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области, и представил к медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — заявили в пресс-службе. Решение о награждении было принято сразу после того, как депутаты горсобрания Миасса приняли отставку Ковальчука с поста главы города. До работы в Миассе Ковальчук был вице-губернатором и курировал промышленный блок. В мае 2023 года по предложению Текслера он возглавил Миасс. 26 июня стало известно, что Ковальчуку предложено возглавить правительство ЛНР. Его кандидатуру взнес глава ЛНР Леонид Пасечник.