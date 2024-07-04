Губернатор Текслер наградил медалью будущего главу правительства ЛНР Ковальчука

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Конференция регионального отделения партии ЕР. Челябинск , ковальчук егор, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) наградил Егора Ковальчука (в центре) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени своего бывшего заместителя, экс-мэра миасса Егора Ковальчука, которому скоро предстоит возглавить Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера

«Алексей Текслер поблагодарил Егора Ковальчука за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области, и представил к медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — заявили в пресс-службе. Решение о награждении было принято сразу после того, как депутаты горсобрания Миасса приняли отставку Ковальчука с поста главы города.

До работы в Миассе Ковальчук был вице-губернатором и курировал промышленный блок. В мае 2023 года по предложению Текслера он возглавил Миасс. 26 июня стало известно, что Ковальчуку предложено возглавить правительство ЛНР. Его кандидатуру взнес глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени своего бывшего заместителя, экс-мэра миасса Егора Ковальчука, которому скоро предстоит возглавить Луганскую Народную Республику. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Алексея Текслера «Алексей Текслер поблагодарил Егора Ковальчука за добросовестную работу, направленную на развитие Челябинской области, и представил к медали „За заслуги перед Челябинской областью“ II степени», — заявили в пресс-службе. Решение о награждении было принято сразу после того, как депутаты горсобрания Миасса приняли отставку Ковальчука с поста главы города. До работы в Миассе Ковальчук был вице-губернатором и курировал промышленный блок. В мае 2023 года по предложению Текслера он возглавил Миасс. 26 июня стало известно, что Ковальчуку предложено возглавить правительство ЛНР. Его кандидатуру взнес глава ЛНР Леонид Пасечник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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