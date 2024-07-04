Мэр Миасса Ковальчук ушел в досрочную отставку

Депутаты горсобрания Миасса (Челябинская область) 4 июля приняли отставку мэра Егора Ковальчука. Трансляция заседания шла в прямом эфире, передает корреспондент URA.RU
«Я уезжаю с тяжелым сердцем, но так должно быть. Благодарю вас за работу, за доверие. Надеюсь, что я его оправдал. Миасс продолжит благоустраиваться, область продолжит его поддержку, и он станет одним из лучших городов Земли», — обратился к депутатам Ковальчук. Несколько депутатов взяли слово, чтобы от себя лично поблагодарить Ковальчука за работу.
Кроме того, депутаты объявили новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Он состоится 11 октября. Документы от претендентов для участия в конкурсе будут приниматься с 12 по 23 августа. До определения нового мэра исполнять обязанности главы будет первый замглавы Олег Буданов.
Ковальчук работал на посту мэра Миасса с апреля прошлого года. Он подал заявление о досрочной отставке в июне, после того, как стало известно, что ему предложили новое место работы. Экс-мэр Миасса возглавит правительство Луганской народной республики.
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