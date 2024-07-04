Источник: экс-главврач НЦГБ не планировал перевод в Тарко-Сале

Кирилл Трапезников, назначенный и.о. главы Пуровского района ЯНАО, переживает неожиданный перевод на малую родину, рассказали инсайдеры агентства. Возглавлявший крупнейшую больницу региона на протяжении последних лет, экс-чиновник окружного депздрава приступил к совершенно новой для себя работе.
«Для Трапезникова назначение стало совершенно неожиданным. Несмотря на имеющуюся подготовку в области госуправления, руководитель крупнейшей в ЯНАО больницы Нового Уренгоя Трапезников вовсе не горел желанием возвращаться на малую родину даже в качестве мэра. Однако от сделанного ему предложения он отказаться не мог», — рассказали информаторы агентства.
По словам инсайдеров, у окружных властей это был единственный вариант замены Антону Колодину, столь же внезапно переброшенному в Новый Уренгой. Там в одночасье освобождалось кресло мэра, и теперь уже бывший, а ныне арестованный по обвинению в коррупции Андрей Воронов, озвучил «общее решение» о передаче дел экс-главе Пуровского района.
К тому же Трапезников не стал для Тарко-Сале «варягом». А в окружном центре чиновник на хорошем счету. В районной администрации, впрочем, с заявлениями источников не согласны.
«Назначение для Кирилла Трапезникова не стало неожиданным, он хорошо зарекомендовал себя на руководящих должностях в системе здравоохранения, у него есть второе высшее образование по государственному и муниципальному управлению. Планировал в дальнейшем работать в органах местного самоуправления. Сейчас Кирилл Михайлович детально погружается во все процессы, что понимать как выстроить дальнейшую стратегию развития Пуровского района», — рассказали корреспонденту URA.RU представители мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что Трапезников принял руководство районом в качестве и.о. после отставки Антона Колодина. В НЦГБ обязанности главврача сейчас исполняет Максим Курочкин.
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