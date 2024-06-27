В горбольнице Нового Уренгоя из-за перестановок в мэрии сменился главврач

В центральной городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) должность главврача вместо Кирилла Трапезников, который возглавит мэрию Пуровского района, получит его заместитель Максим Курочкин. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах.
«Заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения Максим Курочкин сменит главврача Кирилла Трапезникова. Последний переходит на работу в мэрию Пуровского района», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Экс-главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников получит пост главы Пуровского района ЯНАО. Сейчас ему поручили исполнять обязанности главы в качестве первого зама. Трапезников возглавлял Новоуренгойскую ЦГБ с 7 октября 2020 года.
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В центральной городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) должность главврача вместо Кирилла Трапезников, который возглавит мэрию Пуровского района, получит его заместитель Максим Курочкин. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах. «Заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения Максим Курочкин сменит главврача Кирилла Трапезникова. Последний переходит на работу в мэрию Пуровского района», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Экс-главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников получит пост главы Пуровского района ЯНАО. Сейчас ему поручили исполнять обязанности главы в качестве первого зама. Трапезников возглавлял Новоуренгойскую ЦГБ с 7 октября 2020 года.