27 июня 2024

В горбольнице Нового Уренгоя из-за перестановок в мэрии сменился главврач

ЦГБ Нового Уренгоя возглавит новый руководитель
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, поликлиника, больница, медики
Максим Курочкин сменит Кирилла Трапезникова на посту главврача ЦГБ Нового Уренгоя Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В центральной городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) должность главврача вместо Кирилла Трапезников, который возглавит мэрию Пуровского района, получит его заместитель Максим Курочкин. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах.

«Заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения Максим Курочкин сменит главврача Кирилла Трапезникова. Последний переходит на работу в мэрию Пуровского района», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Экс-главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников получит пост главы Пуровского района ЯНАО. Сейчас ему поручили исполнять обязанности главы в качестве первого зама. Трапезников возглавлял Новоуренгойскую ЦГБ с 7 октября 2020 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центральной городской больнице Нового Уренгоя (ЯНАО) должность главврача вместо Кирилла Трапезников, который возглавит мэрию Пуровского района, получит его заместитель Максим Курочкин. Информацию об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах. «Заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения Максим Курочкин сменит главврача Кирилла Трапезникова. Последний переходит на работу в мэрию Пуровского района», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Экс-главврач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников получит пост главы Пуровского района ЯНАО. Сейчас ему поручили исполнять обязанности главы в качестве первого зама. Трапезников возглавлял Новоуренгойскую ЦГБ с 7 октября 2020 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...