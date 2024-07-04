YouTube массово заблокировал каналы российских звезд после жалобы Литвы

04 июля 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

Под блокировку YouTube попали аккаунты артистов, включенные в санкционный список ЕС Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности YouTube массово заблокировал каналы российских звезд. Комиссия по радио и телевидению Литвы (LRTK) обратилась к платформам Google и YouTube с просьбой убрать официальные аккаунты лиц, включенных в санкционный список Евросоюза. «Согласно действующему в Литве закону о международных санкциях, LRTK может налагать штрафы на юридических лиц, нарушающих международные санкции, в размере до 50 тысяч евро. Если YouTube не удалит аккаунты, LRTK планирует принять правовые меры», — приводит издание Sputnik сообщение LRTK. Отмечается, что среди попавших под санкции ЕС музыкантов, аккаунты на YouTube есть у многих популярных российских исполнителей. Это Олег Газманов, Николай Расторгуев (группа «Любэ»), Григорий Лепс, Юля Чичерина, Шаман, Вячеслав Манучаров и Полина Гагарина. Корреспондент URA.RU убедился, что YouTube уже начал блокировку российских исполнителей. Помимо Шамана, YouTube заблокировал каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. При этом канал группы Любэ до сих пор не заблокирован несмотря на то, что они тоже попали под санкции. Ранее музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы ряда российских исполнителей, попавших под санкции ЕС. Среди удаленных страниц — группы «Любэ» и «Чичерина», а также исполнители Григорий Лепс, Олег Газманов, Полина Гагарина и Шаман. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

YouTube массово заблокировал каналы российских звезд. Комиссия по радио и телевидению Литвы (LRTK) обратилась к платформам Google и YouTube с просьбой убрать официальные аккаунты лиц, включенных в санкционный список Евросоюза. «Согласно действующему в Литве закону о международных санкциях, LRTK может налагать штрафы на юридических лиц, нарушающих международные санкции, в размере до 50 тысяч евро. Если YouTube не удалит аккаунты, LRTK планирует принять правовые меры», — приводит издание Sputnik сообщение LRTK. Отмечается, что среди попавших под санкции ЕС музыкантов, аккаунты на YouTube есть у многих популярных российских исполнителей. Это Олег Газманов, Николай Расторгуев (группа «Любэ»), Григорий Лепс, Юля Чичерина, Шаман, Вячеслав Манучаров и Полина Гагарина. Корреспондент URA.RU убедился, что YouTube уже начал блокировку российских исполнителей. Помимо Шамана, YouTube заблокировал каналы Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и Вячеслава Манучарова. При этом канал группы Любэ до сих пор не заблокирован несмотря на то, что они тоже попали под санкции. Ранее музыкальный стриминговый сервис Spotify удалил страницы ряда российских исполнителей, попавших под санкции ЕС. Среди удаленных страниц — группы «Любэ» и «Чичерина», а также исполнители Григорий Лепс, Олег Газманов, Полина Гагарина и Шаман.