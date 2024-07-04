В РФ работодателей обяжут вносить военнообязанных в новые базы

05 июля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

Работодателей обяжут заполнять реестр воинского учета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателей направлять сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, в новую государственную информационную систему, определенную правительством РФ. Автором инициативы выступил глава парламентского комитета по обороне, депутат Андрей Картаполов. «Картаполов внес в Госдуму поправки к закону „О воинской обязанности и военной службе“ в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», — сообщает « Коммерсант ». Картаполов отмечает, что речь идет об электронном реестре военнообязанных. Ранее президент РФ распорядился провести осенний призыв с его использованием. Предполагается, что с этим реестром будет интегрирован и реестр цифровых повесток, направляемых призывникам через портал госуслуг. Ранее стало известно, что правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сама система полноценно заработает с 1 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателей направлять сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, в новую государственную информационную систему, определенную правительством РФ. Автором инициативы выступил глава парламентского комитета по обороне, депутат Андрей Картаполов. «Картаполов внес в Госдуму поправки к закону „О воинской обязанности и военной службе“ в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», — сообщает «Коммерсант». Картаполов отмечает, что речь идет об электронном реестре военнообязанных. Ранее президент РФ распорядился провести осенний призыв с его использованием. Предполагается, что с этим реестром будет интегрирован и реестр цифровых повесток, направляемых призывникам через портал госуслуг. Ранее стало известно, что правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сама система полноценно заработает с 1 ноября.