04 июля 2024

В РФ работодателей обяжут вносить военнообязанных в новые базы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трудовая книжка. Челябинск, трудовая книжка, кадровик, трудоустройство, прием на работу, работа, безработица, поиск работы, работник, персонал, работодатель, увольнение, отдел кадров, биржа труда, вакансия, трудовой договор, менеджер по персоналу, стаж трудовой
Работодателей обяжут заполнять реестр воинского учета Фото:

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателей направлять сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, в новую государственную информационную систему, определенную правительством РФ. Автором инициативы выступил глава парламентского комитета по обороне, депутат Андрей Картаполов.

«Картаполов внес в Госдуму поправки к закону „О воинской обязанности и военной службе“ в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», — сообщает «Коммерсант».

Картаполов отмечает, что речь идет об электронном реестре военнообязанных. Ранее президент РФ распорядился провести осенний призыв с его использованием. Предполагается, что с этим реестром будет интегрирован и реестр цифровых повесток, направляемых призывникам через портал госуслуг.

Ранее стало известно, что правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сама система полноценно заработает с 1 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий работодателей направлять сведения о сотрудниках, состоящих на воинском учете, в новую государственную информационную систему, определенную правительством РФ. Автором инициативы выступил глава парламентского комитета по обороне, депутат Андрей Картаполов. «Картаполов внес в Госдуму поправки к закону „О воинской обязанности и военной службе“ в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», — сообщает «Коммерсант». Картаполов отмечает, что речь идет об электронном реестре военнообязанных. Ранее президент РФ распорядился провести осенний призыв с его использованием. Предполагается, что с этим реестром будет интегрирован и реестр цифровых повесток, направляемых призывникам через портал госуслуг. Ранее стало известно, что правительство России поддержало законопроект, который обяжет работодателей сообщать о военнообязанных через реестр воинского учета. Сама система полноценно заработает с 1 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...